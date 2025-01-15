С начала года восьми жителям Тульской области установили кардиостимуляторы

Фото: пресс-служба Минздрава Тульской области

Первый пациент попал в кардиодиспансер сразу после новогодней ночи.

Бригада скорой помощи доставила в учеждение 68-летнего туляка с нарушением сердечного ритма. Ему срочно провели экстренную операцию по установке кардиостимулятора. Две недели спустя мужчину выписали домой. Теперь ему предстоит пройти курс реабилитации.

— Наша задача — определить, является ли нарушение работы сердца органической патологией либо носит преходящий характер — и может быть назначено консервативное лечение. В данном случае изменения у пациента были необратимы и потребовали установки кардиостимулятора, – рассказал заведующий отделением Юрий Янковский.

В текущем году кардиологи установили стимуляторы восьми жителям Тульской области. Эта манипуляция проводится по назначению лечащего врача в рамках обязательного медицинского страхования.