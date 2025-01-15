Дмитрий Миляев дал ряд поручений по развитию Кимовского района

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Евгений Суханов доложил о текущей ситуации и реализации ряда проектов в Кимовском районе. С прошлого года реализуется крупный инвестиционный проект Группы компаний «Агроэко» по строительству свиноводческого комплекса из трех ферм. Объем инвестиций – 6 млрд рублей. Предполагается создание 200 рабочих мест.

Одно из перспективных направлений – развитие внутреннего туризма. В районе д. Ренево создан глэмпинг «Аномалия». Сумма инвестиций – более 73 млн руб. Планируется строительство еще одного экопарка. Реализация туристических инвестпроектов позволит создать 250 мест для размещения туристов на пути к Куликову полю, а также новые рабочие места, привлечь более 700 млн рублей инвестиций.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» завершился первый этап благоустройства сквера «Школьный». Там установили детское игровое и спортивное оборудование, освещение, скамейки, уложены пешеходные дорожки. В наступившем году пройдёт второй этап благоустройства.

Обновляются образовательные учреждения для детей. До 2030 года в районе капитально отремонтируют три школы. Дмитрий Миляев поручил Евгению Суханову до 1 июня разработать проект их капремонта в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

По нацпроекту «Культура» будет модернизирована Центральная районная библиотека. Она станет второй модельноей библиотекой в районе и первой – в Кимовске. В прошлом году было отремонтировано более 9 км автодорог, а в 2025 планируется отремонтировать порядка 11 км.

В рамках программы «Наш район» в 2025 году в д. Кудашево будет установлен модульный Дом культуры. А жители с. Молоденки получат новый ДК в здании, которое ГК «Агроэко» отремонтирует и передаст в пользование администрации. Также в этом году на кимовском стадионе отремонтируют беговые дорожки и футбольное поле.

В минувшем году были установлены четыре новые водонапорные башни, в 2025-м заменят еще три. А в п. Новольвовск в ближайшие два года заменят участки канализации, построят очистные сооружения и насосную станцию. Кроме того, Дмитрий Миляев поручил подготовить документы для модернизации станции водоподготовки в Епифани.

В сфере здравоохранения за последние четыре года отремонтировали два и заменили четыре ФАПа, отремонтировали детский стационар и заменили кровлю поликлиники, а в 2025 году пройдёт ремонт детской поликлиники.

При подготовке к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне капитально отремонтируют мемориальный комплекс, воинское захоронение и обелиск. Продолжается поддержка участников СВО и членов их семей.

– Необходимо подходить сообща к решению проблем муниципалитета и предлагать конкретные предложения, которые помогут сделать жизнь жителей муниципалитетов более комфортной, – подытожил губернатор.