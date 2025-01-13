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«Академия Михайлова» в овертайме вырвала победу у «Динамо СПб»

«Академия Михайлова» в овертайме вырвала победу у «Динамо СПб»

12 января «Академия Михайлова» встретилась во второй раз на выезде с «Динамо СПб».

В этой игре в воротах с первых минут был Илья Канарский, а вместо Александра Котова на льду был Никита Фатеев. Также в составе не было Евгения Бояркина.

Счёт открыли туляки: Кирилл Колыхалов оказался в нужное время в нужном месте и отправил шайбу в ворота. Через минуту хозяева сравняли, а потом отправили ещё одну шайбу «в раздевалочку».

Во втором периоде подопечные Ирека Галявиева перебросали соперника 15:10, но вернуть баланс в игру не вышло.

На финальных секундах туляки решились на штурм: тренерский штаб снял голкипера, и на льду появился шестой полевой. Всё не зря: лучший снайпер МХЛ Герман Шуленин мощным броском отправил шайбу в ворота и сравнял счёт.

В овертайме первую минуту «михайловцы» держали игру под контролем, а на третьей минуте добавленного времени Григорий Кабуров убежал в атаку и принёс победу команде — 3:2.

Следующая игра у «Академии Михайлова» пройдёт дома. 16 января туляки сыграют с «Динамо-Шинником» в 17:00.

Статистика матча

Броски: 73-76; броски в створ: 43-42; голы: 2-3; вбрасывания: 40-29; блокированные броски: 20-16; силовые приемы: 23-24; отборы: 5-1; потери: 8-5; перехваты: 8-6; штраф: 6-10.

Голы матча

0:1 — 07:49 — Кирилл Колыхалов (Илья Ефимов, Никита Фатеев)
1:1 — 08:43 — Алексей Гостев (Данила Шарапов, Максим Гусев)
2:1 — 18:53 — Руслан Рахимов (Никита Демьянов, Макар Голиков)
2:2 — 59:52 — Герман Шуленин (Яромир Ермаков, Кирилл Бешкоров)
2:3 — 62:35 — Григорий Кабуров (Матвей Брынцев, Максим Рябышев)

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