В 2025 году в Новомосковске отремонтируют диагностический центр и две поликлиники

10 января Дмитрий Миляев в Новомосковске проверил ход ремонта онкологического отделения и посетил обновленную детскую поликлинику на ул. Орджоникидзе.

За четыре года по программе модернизации первичного звена в Новомосковске поэтапно отремонтировали 6 поликлиник, амбулаторию, здравпункт, установили новые модульные ФАПы. Дооснастили больницу современным медоборудованием.

В этом году в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» обновят детскую поликлинику на улице Коммунистической и поликлинику для взрослых на улице Ударной, а также клинико-диагностический центр больницы.

Сейчас в больнице завершается ремонт онкоотделения, где жители Новомосковска и ближайших районов получают лекарственную терапию и хирургическое лечение в условиях дневного и круглосуточного стационаров. Ремонт отделения проводится на средства регионального бюджета и будет закончен 1 февраля.

В 2025–2026 году по поручению Дмитрия Миляева капитально отремонтируют трехэтажное здание инфекционного отделения больницы. Жители Новомосковска неоднократно обращались с просьбами привести его в порядок.

— Сохранение здоровья наших жителей — ключевой приоритет работы правительства Тульской области. Новомосковская больница — одно из крупнейших многопрофильных медучреждений региона и обслуживает более 450 тысяч жителей. Мы продолжим делать все, что необходимо, чтобы жители Новомосковска и ближайших районов своевременно получали квалифицированную медицинскую помощь в комфортных условиях. В частности, будет обновлено родильное и инфекционное отделения, - сказал Дмитрий Миляев.

Губернатор пообщался с пациентами и медработниками. Он поручил региональному минздраву держать на контроле сроки выполнения ремонта и кадровую обеспеченность медучреждения.