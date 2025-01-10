Тульский ветеран Сергей Тарасенко отметил 101-й день рождения

В годы Великой Отечественной войны Сергей Митрофанович оборонял Ленинград, а также воевал в Маньчжурии.

Накануне, 9 января, 101-й день рождения отметил ветеран Великой Отечественной войны Сергей Митрофанович Тарасенко. В 1942 году он оказался в армии, стал миномётчиком в полку, оборонявшем Ленинград.

Затем участвовал в разгроме японской армии в Маньчжурии. Сергей Митрофанович имеет более 20 орденов и медалей, среди которых — орден Отечественной войны I степени, медали «За отвагу» и «За боевые заслуги».

После войны фронтовик устроился в котельно-кузнечный цех «Тулачермета» и посвятил предприятию более 50 лет своей жизни.