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В Тульской области медикам компенсируют затраты на обучение вождению
Фото: пресс-служба Минздрава Тульской области

В Тульской области медикам компенсируют затраты на обучение вождению

Такая мера поддержки предусмотрена для специалистов, которым будут выдавать служебные автомобили.

Глава областного минздрава Михаил Малишевский подписал приказ о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки работникам фельдшерских пунктов и врачебных амбулаторий, которым планируется предоставить служебные автомобили.

Согласно тексту документа, медикам компенсируют затраты на обучение вождению на сумму не более 40 тысяч рублей. Компенсация будет выплачена при соблюдении трёх условий:

  • если договор на обучение заключен с 1 января 2024 до 31 декабря 2026 года,
  • если медицинский работник успешно сдаст экзамены и получит водительское удостоверение категории «В»,
  • если медик обратится за выплатой не позже, чем через год после получения водительского удостоверения.

Полный текст приказа можно найти тут.

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