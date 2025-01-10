В Тульской области медикам компенсируют затраты на обучение вождению

Фото: пресс-служба Минздрава Тульской области

Такая мера поддержки предусмотрена для специалистов, которым будут выдавать служебные автомобили.

Глава областного минздрава Михаил Малишевский подписал приказ о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки работникам фельдшерских пунктов и врачебных амбулаторий, которым планируется предоставить служебные автомобили.

Согласно тексту документа, медикам компенсируют затраты на обучение вождению на сумму не более 40 тысяч рублей. Компенсация будет выплачена при соблюдении трёх условий:

если договор на обучение заключен с 1 января 2024 до 31 декабря 2026 года,

если медицинский работник успешно сдаст экзамены и получит водительское удостоверение категории «В»,

если медик обратится за выплатой не позже, чем через год после получения водительского удостоверения.