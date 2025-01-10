В Тульской области медикам компенсируют затраты на обучение вождению

Глава областного минздрава Михаил Малишевский подписал приказ о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки работникам фельдшерских пунктов и врачебных амбулаторий, которым планируется предоставить служебные автомобили.
Согласно тексту документа, медикам компенсируют затраты на обучение вождению на сумму не более 40 тысяч рублей. Компенсация будет выплачена при соблюдении трёх условий:
- если договор на обучение заключен с 1 января 2024 до 31 декабря 2026 года,
- если медицинский работник успешно сдаст экзамены и получит водительское удостоверение категории «В»,
- если медик обратится за выплатой не позже, чем через год после получения водительского удостоверения.
Полный текст приказа можно найти тут.