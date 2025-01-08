В Центральную Россию пришло атлантическое тепло

Активизация циклонической деятельности в Северном полушарии привела к серьёзным температурным аномалиям – вместо рождественских морозов на пик в России выходит рождественская оттепель. На европейскую часть России прорывается целая серия облачных вихрей, несущих с собой согретый Гольфстримом воздух. В результате этого вторжения температурный режим входит в климатические рамки конца марта. В средней полосе в ближайшие дни показания термометров повысятся до +1 до +6 градусов.

Центральную Россию атлантический поток согреет в полной мере. В четверг осадки прекратятся и станет немного прохладнее. А в пятницу-субботу новая фронтальная волна принесет очередную порцию осадков и потепление до +4 градусов.