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В музее-заповеднике «Куликово поле» родился жеребенок
Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника «Куликово поле»

В музее-заповеднике «Куликово поле» родился жеребенок

Имя новому обитателю музейной конюшни предстоит выбрать тулякам.

В конюшне музея-заповедника «Куликово поле» появился малыш-жеребенок. Его родила лошадка Коломбина, приехавшая в Тульскую область в прошлом году из Удмуртии.

Сейчас малыш и мама недолго гуляют в леваде – малыш издалека поглядывает на сородичей, которым не терпится познакомиться с новым жильцом. Жеребенок вятской породы, мышастой масти – пепельный, в отца Конгресса. Мама Коломбина – каурая, рыжая. Сотрудники музейной конюшни думают, что окрас малыша будет меняться – сейчас он серебристо-соломенный, но со временем потемнеет.

 Это первый жеребенок, родившийся в конюшне Куликова поля за 5 лет, –  рассказывает заведующая музейным объектом Марина Александровна Кулешова. – В 2019 году у нас появился пони Пломбир, а сейчас это маленькое чудо. Первые дни у малыша были тяжелыми и волнительными, а сейчас мы хотим все вместе найти имя для нового обитателя Куликова поля.

Конкурс на лучшее имя для жеребенка музей проведет в соцсетях после  новогодних праздников. Но уже сейчас можно смело ехать на Конный двор, знакомиться с малышом и составлять традиционный для лошадок пазл: в имени новорожденного должны присутствовать две буквы К: от кличек папы Конгресса и мамы Коломбины.

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Тульская область

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