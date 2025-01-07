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За неделю более 2300 жителей Тульской области подхватили ОРВИ
Фото Алексея Пирязева

За неделю более 2300 жителей Тульской области подхватили ОРВИ

Специалисты Роспотребнадзора называют сложившуюся в регионе эпидемиологическую ситуацию благополучной.

За неделю в Тульской области зарегистрирован 2321 случай ОРВИ, эта цифра не превышает эпидемические пороги. Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает основные меры профилактики заболеваний:

  • При обнаружении симптомов гриппа и ОРВИ (общее недомогание, озноб, головная боль, повышение температуры тела, катаральные явления) воздержитесь от посещения массовых мероприятий, оставайтесь дома и вызовите врача.
  • Избегайте контактов с лицами, у которых наблюдаются перечисленные симптомы.
  • Сократите время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте.
  • Находясь в общественных местах, используйте медицинские маски или респираторы.
  • Соблюдайте правила личной гигиены, регулярно и тщательно мойте руки с мылом.
  • Соблюдайте оптимальный температурный режим в помещениях, регулярную проводите влажную уборку и проветривание.
  • Чаще бывайте на свежем воздухе, закаляйтесь.

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