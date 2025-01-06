За пять дней 2025 года на тульских дорогах задержаны 63 нетрезвых водителя

Фото Сергея Старикова

Девять из них ранее попадались пьяными за рулём, и теперь им грозит уголовная отвественность.

По данным тульской Госавтоинспекции, с 1 по 5 января 2025 года на тульских дорогах были остановлены 63 водителя, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения.

Уточняется, что 39 из них были нетрезвы, а 24 – отказались от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении 9 водителей за рецидив собраны материалы проверки по признакам преступления по ст. 264.1 УК РФ. Госавтоинспекция Тульской области напоминает:

За пьяную езду водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении в течение года наступает уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ. Максимальное наказание – до двух лет лишения свободы.

Управление транспортными средствами в состоянии опьянения – одно из самых грубых и опасных нарушений ПДД, которое в случае автоаварии приводит к наиболее тяжелым последствиям.

Уважаемые участники дорожного движения! Не оставайтесь равнодушными к проблеме нарушения ПДД. Если вам стало известно о фактах пьяной езды, позвоните по телефонам: