За пять дней 2025 года на тульских дорогах задержаны 63 нетрезвых водителя

По данным тульской Госавтоинспекции, с 1 по 5 января 2025 года на тульских дорогах были остановлены 63 водителя, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения.
Уточняется, что 39 из них были нетрезвы, а 24 – отказались от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении 9 водителей за рецидив собраны материалы проверки по признакам преступления по ст. 264.1 УК РФ. Госавтоинспекция Тульской области напоминает:
За пьяную езду водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении в течение года наступает уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ. Максимальное наказание – до двух лет лишения свободы.
Управление транспортными средствами в состоянии опьянения – одно из самых грубых и опасных нарушений ПДД, которое в случае автоаварии приводит к наиболее тяжелым последствиям.
Уважаемые участники дорожного движения! Не оставайтесь равнодушными к проблеме нарушения ПДД. Если вам стало известно о фактах пьяной езды, позвоните по телефонам:
- ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Туле: 32-95-40, 32-95-42,
- ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54,
- Горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
- Для связи через Telegram: +7(999)374-36-13.