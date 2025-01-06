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За пять дней 2025 года на тульских дорогах задержаны 63 нетрезвых водителя
Фото Сергея Старикова

За пять дней 2025 года на тульских дорогах задержаны 63 нетрезвых водителя

Девять из них ранее попадались пьяными за рулём, и теперь им грозит уголовная отвественность.

По данным тульской Госавтоинспекции, с 1 по 5 января 2025 года на тульских дорогах были остановлены 63 водителя, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения.

Уточняется, что 39 из них были нетрезвы, а 24 – отказались от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении 9 водителей за рецидив собраны материалы проверки по признакам преступления по ст. 264.1 УК РФ. Госавтоинспекция Тульской области напоминает:

За пьяную езду водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении в течение года наступает уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ. Максимальное наказание – до двух лет лишения свободы.

Управление транспортными средствами в состоянии опьянения – одно из самых грубых и опасных нарушений ПДД, которое в случае автоаварии приводит к наиболее тяжелым последствиям.

Уважаемые участники дорожного движения! Не оставайтесь равнодушными к проблеме нарушения ПДД. Если вам стало известно о фактах пьяной езды, позвоните по телефонам:

  • ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Туле: 32-95-40, 32-95-42, 
  • ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54,
  • Горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
  • Для связи через Telegram: +7(999)374-36-13.

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