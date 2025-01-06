Тулякам рассказали, как сделать зимние развлечения для детей безопасными

Главный детский врач травматолог-ортопед Тульской области Юрий Дубоносов делится рекомендациями, как избежать травм во время катания на санках и ватрушках.

Одевайте ребенка по погоде, учитывая предполагаемую активность.

— Удобная и теплая одежда поможет избежать переохлаждения. Обязательно используйте защитное снаряжение: наколенники, шлемы, а также качественное оборудование (санки, тюбинг). Подбирайте коньки по размеру с хорошей поддержкой лодыжки, — рассказал врач.

Важно научить ребенка правильно падать: при падении он должен быстро встать, сначала на колени, затем оттолкнуться руками или коленом. Если произошел удар коленом, локтем или спиной, обязательно обратитесь к врачу.

Правила катания на санках и ватрушках

Спускайтесь только с ровных, пологих горок без трамплинов и препятствий.

Перед спуском убедитесь, что трасса свободна.

Садитесь на сани верхом, держась за веревочку, ноги не ставьте на полозья.

Для поворота опустите ногу на снег с той стороны, куда хотите повернуть.

Чтобы затормозить, опустите ноги на снег и поднимите передок санок.

Научите ребенка группироваться при падении.

Особенности катания на тюбингах