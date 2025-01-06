Тулякам рассказали, как сделать зимние развлечения для детей безопасными

Одевайте ребенка по погоде, учитывая предполагаемую активность.
— Удобная и теплая одежда поможет избежать переохлаждения. Обязательно используйте защитное снаряжение: наколенники, шлемы, а также качественное оборудование (санки, тюбинг). Подбирайте коньки по размеру с хорошей поддержкой лодыжки, — рассказал врач.
Важно научить ребенка правильно падать: при падении он должен быстро встать, сначала на колени, затем оттолкнуться руками или коленом. Если произошел удар коленом, локтем или спиной, обязательно обратитесь к врачу.
Правила катания на санках и ватрушках
- Спускайтесь только с ровных, пологих горок без трамплинов и препятствий.
- Перед спуском убедитесь, что трасса свободна.
- Садитесь на сани верхом, держась за веревочку, ноги не ставьте на полозья.
- Для поворота опустите ногу на снег с той стороны, куда хотите повернуть.
- Чтобы затормозить, опустите ноги на снег и поднимите передок санок.
- Научите ребенка группироваться при падении.
Особенности катания на тюбингах
- Используйте только подготовленные трассы со снежной поверхностью.
- Уклон склона не должен превышать 20 градусов.
- Не катайтесь с трамплинов — это может привести к травмам при приземлении.
- Перед спуском осмотрите трассу на наличие ям и других препятствий.
- Следите за другими катающимися и убедитесь, что перед вами нет никого.