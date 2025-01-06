На Казанской набережной прошел «Новогодний калейдоскоп»

5 января на Казанской набережной состоялось мероприятие «Новогодний калейдоскоп».
Для взрослых и детей подготовили разные новогодние развлечения. Так, к примеру, туляки участвовали в анимационных играх в формате семейного тимбилдинга.
Поднимали настроение и не давали замерзнуть всем, кто пришел на Казанскую набережную, шоу-группа «Разгуляй», Роман Лиманский и народный цыганский ансамбль «Ягори». Хедлайнером вечера стала тульская группа «Фанты».
Также на набережной были организованы стилизованные фотозоны.