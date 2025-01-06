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«Ёлка желаний»: юной тулячке Маргарите Гуреевой подарили гитару и сертификат на обучение
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

«Ёлка желаний»: юной тулячке Маргарите Гуреевой подарили гитару и сертификат на обучение

Желание девочки было исполнено 5 января по поручению губернатора Дмитрия Миляева.

Маргарита давно мечтала научиться играть на гитаре и её заветная мечта сбылась. От Дмитрия Миляева девочке подарили акустическую гитару, от министр молодежной политики Тульской области Анастасии Бариновой — сертификат на шесть уроков игры на этом музыкальном инструменте.

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Всероссийская акция «Ёлка желаний» организована «Движением Первых» при поддержке Росмолодёжи. Она проводится с 2018 года и продолжает объединять тысячи людей, готовых творить добрые дела.

Участие в «Ёлке желаний» — это возможность совершить чудо для детей в возрасте от 3 до 17 лет, которые находятся в трудной жизненной ситуации. За шесть лет было исполнено более 210 тысяч новогодних желаний детей из 89 регионов страны.

Взрослые могут поучаствовать в акции, зайдя на сайт елкажеланий.рф и выбрав любое желание. Реализация желаний будет продолжаться до 28 февраля.

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