Роспотребнадзор напомнил тулякам сроки безопасного хранения новогодних блюд

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Неправильное хранение салатов и закусок может привести к порче продуктов и пищевым отравлениям.

Специалисты разделили праздничные блюда по категориям и дали рекомендации по хранению каждой из них.

Общие правила

Температура. Ключ к безопасному хранению – это поддержание правильной температуры. Горячие блюда нужно как можно быстрее охладить до комнатной температуры (не более 2 часов), а затем поместить в холодильник.

Емкости. Используйте чистые, герметичные контейнеры для хранения, чтобы предотвратить попадание бактерий и сохранить свежесть продуктов. Избегайте использования повторно используемых контейнеров без тщательной очистки и дезинфекции.

Этикетки. Подписывайте контейнеры с датой приготовления и названием блюда. Это поможет вам отслеживать свежесть продуктов и избежать путаницы.

Порции. Разделите большие блюда на меньшие порции для удобства хранения и более быстрого охлаждения.

Сроки хранения

Мясные блюда (жареное мясо, запеченная птица, котлеты): в холодильнике при температуре от +2 до +4 °С – не более 3-4 дней.

Рыбные блюда: в холодильнике – не более 1-2 дней.

Салаты (с майонезом): особенно быстро портятся. Хранить в холодильнике не более 6-12 часов. Салаты без майонеза могут храниться до 2 суток.

Закуски (бутерброды, канапе): хранить в холодильнике, желательно в закрытом контейнере, не более 1 суток.

Выпечка (пироги, торты): сроки хранения зависят от состава. Пироги с кремом хранятся до 2-3 дней, обычная выпечка – до 5-7 дней. Хранить в прохладном месте, желательно в закрытом контейнере.

Напитки (компоты, морсы): хранить в холодильнике в закрытых емкостях, сроки хранения – до 3-5 дней.

Признаки порчи продуктов

Неприятный запах: любой неприятный запах – признак порчи.

Изменение цвета: потемнение, изменение текстуры.

Слизь: появление слизи на поверхности продукта.

Плесень: даже небольшое количество плесени делает продукт непригодным в пищу.

Помните: все эти сроки хранения являются ориентировочными. Если вы сомневаетесь в свежести продукта, не рискуйте и откажитесь от его употребление. Пищевое отравление гораздо проще предотвратить, чем лечить. Наслаждайтесь праздником, но не забывайте о безопасности!