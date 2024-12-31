Тульские полицейские сняли новогодний клип

Артисты Культурного центра УМВД России по Тульской области вместе с сотрудниками тульской полиции подготовили праздничный видеоклип.
Они поздравили земляков с наступающим 2025 годом под песню Натальи Гулькиной «Новый год».
Видеопоздравление появилось на официальное странице тульского УМВД «ВКонтакте».
Артисты Культурного центра УМВД России по Тульской области вместе с сотрудниками тульской полиции подготовили праздничный видеоклип.
Они поздравили земляков с наступающим 2025 годом под песню Натальи Гулькиной «Новый год».
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