Где в Туле запретят парковку в новогоднюю ночь

В новогодние праздники в Туле введут ограничения на движение всех видов транспортных средств и запрет остановки и стоянки:

1) с 23.00 30 декабря 2024 года до 01.00 2 января 2025 года на парковке на площади Ленина.

2) С 00.00 31 декабря 2024 года до 06.00 1 января 2025 года:

по ул. Менделевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской,

по ул. Ф. Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,

на Крестовоздвиженской площади,

по ул. Союзной на участке от дома № 9 по ул. Союзной до Крестовоздвиженской площади,

в Денисовском переулке,

по ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,

по ул. Благовещенской на участке от Союзного переулка до Благовещенского переулка,

в Черниковском переулке,

в Союзном переулке.

В новогодние праздники личный автомобиль можно будет оставить на парковках правительства региона со стороны Крестовоздвиженской площади и со стороны ул. Ф. Энгельса.