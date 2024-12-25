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Самые жаркие, холодные, снежные и дождливые дни: синоптики подвели погодные итоги 2024 года в Туле

Самые жаркие, холодные, снежные и дождливые дни: синоптики подвели погодные итоги 2024 года в Туле

Чем удивляла нас погода? Давайте вспоминать!

Синоптики тульского Гидрометцентра по просьбе Myslo подвели погодные итоги 2024 года. Представляем вам интересную статистику.

Самый снежный день был 15 февраля. Тогда за сутки выпало 20 мм снега, сугробы увеличились до 55 см при норме 27 см.

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Фото Владимира Сундукова.

День с самым большим количеством смешанных осадков (мокрый снег, дождь) — 23 ноября, 15 мм за сутки.

Самый дождливый день —13 июня, тогда выпало 37,2 мм за сутки.

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Фото Алексея Пирязева.

Самый жаркий день — 3 июля, воздух прогрелся до +33,3 градуса.

Самый холодный день — 14 января, -29,1 градуса.

В 2024 году в Туле было побито 16 (!) температурных рекордов.

Интересно, что 15 из них — это рекорды тепла.

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