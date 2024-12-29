В Туле Дед Мороз устроил рейд и тормозил водителей

Фото УГИБДД по Тульской области.

Накануне Нового года на охрану безопасности дорожного движения вышел необычный патруль. Сотрудники управления Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Они останавливали водителей и пешеходов, чтобы поздравить с наступающим Новым годом.

Вместо проверки документов, Дед Мороз со Снегурочкой задавали участникам дорожного движения вопросы на знание ПДД. Участники акции отвечали на вопросы и за правильные ответы получали тематические подарки.

В тульской ГАИ отмечают, что акция «Полицейский Дед Мороз» прошла на позитиве. Дорожные полицейские напомнили водителям о ремнях безопасности, соблюдении ПДД и использования детских кресел, и, конечно, об ответственности не только за свою жизнь, но и за жизнь пассажиров.