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В Туле Дед Мороз устроил рейд и тормозил водителей
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле Дед Мороз устроил рейд и тормозил водителей

Вместо проверки документов Дед Мороз со Снегурочкой задавали участникам дорожного движения вопросы на знание ПДД.

Накануне Нового года на охрану безопасности дорожного движения вышел необычный патруль. Сотрудники управления Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Они останавливали водителей и пешеходов, чтобы поздравить с наступающим Новым годом.

Вместо проверки документов, Дед Мороз со Снегурочкой задавали участникам дорожного движения вопросы на знание ПДД. Участники акции отвечали на вопросы и за правильные ответы получали тематические подарки.

В тульской ГАИ отмечают, что акция «Полицейский Дед Мороз» прошла на позитиве. Дорожные полицейские напомнили водителям о ремнях безопасности, соблюдении ПДД и использования детских кресел, и, конечно, об ответственности не только за свою жизнь, но и за жизнь пассажиров.

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