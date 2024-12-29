На Дмитрия Ульянова сгорела мусорная камера многоэтажки, а в Медвенке - баня

Фото ГУ МЧС по Тульской области

28 декабря на улице Дмитрия Ульянова в Туле у подъезда сгорели мусорные контейнеры, на 1-м этаже оплавилась оконная рама, огонь уничтожил кондиционер, а мусорная камера выгорела полностью.

В деревне Медвенка города Тула произошло возгорание в бане, сообщает МЧС. На борьбу с огнем от спасательного ведомства привлекли 21 пожарного и 6 единиц техники. При пожаре никто не пострадал. В результате происшествия в помещении парной обгорела обрешетка кровли на 20 квадратах, баня закоптилась по всей площади.