  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На Дмитрия Ульянова сгорела мусорная камера многоэтажки, а в Медвенке - баня - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На Дмитрия Ульянова сгорела мусорная камера многоэтажки, а в Медвенке - баня
Фото ГУ МЧС по Тульской области

На Дмитрия Ульянова сгорела мусорная камера многоэтажки, а в Медвенке - баня

За сутки тульские спасатели потушили два техногенных пожара.

28 декабря на улице Дмитрия Ульянова в Туле у подъезда сгорели мусорные контейнеры, на 1-м этаже оплавилась оконная рама, огонь уничтожил кондиционер, а мусорная камера выгорела полностью.

photo_2024-12-29_10-08-10.jpg

В деревне Медвенка города Тула произошло возгорание в бане, сообщает МЧС. На борьбу с огнем от спасательного ведомства привлекли 21 пожарного и 6 единиц техники. При пожаре никто не пострадал. В результате происшествия в помещении парной обгорела обрешетка кровли на 20 квадратах, баня закоптилась по всей площади. 

 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 12:30 +1
Другие статьи по темам
Событие
пожар

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле Дед Мороз устроил рейд и тормозил водителей
В Туле Дед Мороз устроил рейд и тормозил водителей
«Горжусь, что Тульский край, его замечательные жители стали частью моей судьбы»: Алексей Дюмин обратился к тулякам
«Горжусь, что Тульский край, его замечательные жители стали частью моей судьбы»: Алексей Дюмин обратился к тулякам
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.