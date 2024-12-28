С 1 января в Туле запустят новый автобусный маршрут №34

Фото Алексея Пирязева.

Он будет ездить с 5.40 до 20.50 со средним интервалом движения в 15 минут.

В Туле с 1 января запустят новый маршрут № 34 «пос.Косая Гора — пос. Молодёжный». Он будет ездить с 5.40 до 20.50 со средним интервалом движения в 15 минут.

«Данный маршрут будет осуществлять деятельности по регулируемому тарифу с предоставлением льгот по оплате проезда», — сообщает телеграм-канал «Тула. Транспорт».

Схема движения:

ул. Дронова — ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Карпова — ул. Баташевская — Веневское шоссе — ул. Каширская — Веневское шоссе — Р-132 — ул. Карбышева

Остановки: Косая Гора — Магазин — Детский сад — Вечный огонь — ДК Косая гора — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Ивановские дачи — пос. Менделеевский — Ново-Басово — с/х Декоративные Культуры — Вознесенского — Педагогический университет — Быткомбинат — пл. Победы — ул. Станиславского — ул. Мира — Университет — Стадион — ул. Первомайская — Филармония — ул. Каминского — Красноармейский пр-т — ул. Металлистов — ул. Луначарского — ул. Арсенальная — ул. Максима Горького — Московская застава — ул. Токарева — Комсомольский парк — Аэропорт — ул. Героя Карпова — 18-й проезд — пос. Октябрьский — 9-й проезд — ул. Карпова — с/х Новомедвенский — 2 — ул. Каширская — ул. Парковая — пос. Молодежный — д. Медвенка — Птицефабрика — Птицефабрика Тульская.