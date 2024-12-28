Тульские школы получили еще 13 новых автобусов с особыми технологиями

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области девять муниципалитетов получат 13 новых школьных автобусов. Ранее в этом году в школы региона уже передавали 37 автобусов российского производства.

Все кресла в новых транспортных средствах оснащены четырехточечными ремнями безопасности. В салоне каждой машины размещены кнопки экстренной связи с водителем. Установлены багажные полки для ранцев. Рабочее место водителя оборудовано наружной и внутренней громкоговорящей установками. Специальные устройства препятствуют движению автобуса, если двери открыты, и ограничивают скорость движения до 60 км/ч. Школьные автобусы оснащены системой «ГЛОНАСС» и тахографами.

Машины прошли соответствующую сертификацию, предусмотренную российским законодательством в части перевозок детей.

Министр образования Тульской области Оксана Осташко отметила, что в следующем году за счет средств регионального бюджета планируется поставить еще 17 автобусов в пять муниципалитетов для подвоза дошкольников.