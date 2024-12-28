Администрация Тулы опубликовала телефоны для связи с ресурсоснабжающими организациями в новогодние праздники

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Ресурсоснабжающие организации:

МКП «Тулагорсвет» — тел.: 36-42-75. АО «Тулатеплосеть» — тел.: 42-53-23; 42-53-21. АО «Тулагорводоканал» — тел.: 42-53-34; 42-53-26. АО «Тульские городские электрические сети» — тел.: 74-93-50. ПАО «Россети Центра и Приволжья» — «Тулэнерго» — тел.: 33-66-12. АО «Тулагоргаз» — тел: 04, 104, 004, 25-36-04. АО «Газпром газораспределение Тула» в п. Косая Гора — тел.: 23-02-90.

Также по всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).

Управляющие компании:

