Администрация Тулы опубликовала телефоны для связи с ресурсоснабжающими организациями в новогодние праздники

Ресурсоснабжающие организации:
- МКП «Тулагорсвет» — тел.: 36-42-75.
- АО «Тулатеплосеть» — тел.: 42-53-23; 42-53-21.
- АО «Тулагорводоканал» — тел.: 42-53-34; 42-53-26.
- АО «Тульские городские электрические сети» — тел.: 74-93-50.
- ПАО «Россети Центра и Приволжья» — «Тулэнерго» — тел.: 33-66-12.
- АО «Тулагоргаз» — тел: 04, 104, 004, 25-36-04.
- АО «Газпром газораспределение Тула» в п. Косая Гора — тел.: 23-02-90.
Также по всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).
Управляющие компании:
- ООО «УК № 1». Генеральный директор — Серьянова Тамара Ивановна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
- ООО «Альфа». Генеральный директор — Назаров Роман Анатольевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-953-955-07-55.
- ООО УК «Аксиома». Генеральный директор — Артемова Полина Владимировна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
- ООО «Апрель-Менеджмент». Генеральный директор — Черкасов Виталий Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 73-01-08.
- ООО «УК Аврора». Генеральный директор — Порхаев Эдуард Дмитриевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
- ООО УК «Арсенал» Генеральный директор –Хамматов Саид Рафикович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
- ООО «АДС Тулы» Генеральный директор — Снурницын Всеволод Васильевич, тел.ефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
- ООО УК «Базис». Генеральный директор — Порхаев Эдуард Дмитриевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
- ООО «Велиград». Генеральный директор — Мельников Олег Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-920-788-97-71.
- ООО «Внешстрой-Коммунсервис». Генеральный директор — Мерзляков Кирилл Николаевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54, 52-54-54.
- ООО УК «ГАММА». Директор — Третьяченко Артем Андреевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
- ООО УК «Гефест». Директор — Третьяченко Артем Андреевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
- ООО УК «Горизонт». Генеральный директор — Кочеткова Наталья Владимировна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
- ООО УК «ГРИН ПАРК». Директор — Медведков Владимир Павлович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-920-775-93-16.
- ООО «ДВИЖЕНИЕ». Генеральный директор — Аверина Виктория Викторовна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-953-963-49-94.
- ООО «Дивин». Генеральный директор — Афанасьева Марина Евгеньевна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-905-111-23-00.
- ООО «Другое Дело». Директор — Колчев Дмитрий Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
- ООО «УК Дельта». Генеральный директор Краев Иван Владимирович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-953-955-07-55.
- ООО «ДомСервис». Генеральный директор — Кожин Александр Вячеславович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-960-605-95-17.
- ООО «УК „Домофонд“». Генеральный директор — Брик Евстория Гариевна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 79-04-51.
- ООО «Жилищная Управляющая Компания». Исполнительный директор — Новикова Ирина Львовна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
- ООО «Жилцентр». Генеральный директор — Душанкина Елена Вячеславовна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 25-00-25.
- ООО «ЖИЛКОМЦЕНТР». Генеральный директор — Душанкина Елена Вячеславовна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 25-00-25.
- ООО УК «Жилхоз». Советского района города Тулы Генеральный директор — Ковальков Геннадий Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54
- ООО «Жилищно-строительная Компания». Генеральный директор — Савкин Александр Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
- ООО «Жилищно-санитарное обслуживание». Генеральный директор — Крутов Олег Владимирович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 71-71-63.
- ООО УК «ЖКС». Директор — Герасимов Роман Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
- ООО «УК „ЗеленГрадъ“». Генеральный директор — Савинов Олег Алексеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 73-01-08.
- ООО УК «Индустрия Сервиса». Генеральный директор — Козлов Иван Михайлович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-963-934-01-03.
- ООО «Инженер Про». Директор — Шереметьев Дмитрий Николаевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 72-53-27.
- ООО «Инженер Про Центр». Директор — Шереметьев Дмитрий Николаевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 72-53-27.
- ООО «Инверсия». Директор — Антипов Виктор Викторович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-953-963-49-94.
- ООО «УК „Квартал“». Генеральный директор — Круглов Олег Дмитриевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
- ООО «Косогорец». Генеральный директор — Заварзин Максим Сергеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54
- ООО «Кировский». Генеральный директор — Рогов Александр Валерьевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
- ООО «УК Кировский». Генеральный директор — Рогов Александр Валерьевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
- ООО «УК Комфорт». Генеральный директор — Мищенко Андрей Владимирович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 52-00-07.
- ООО «Комфортсервис». Генеральный директор — Зверев Вадим Владимирович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-999-782-64-56.
- ООО «Коммунальный стандарт». Генеральный директор — Масленников Сергей Геннадьевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
- ООО «Куб». Генеральный директор — Шатрова Елена Павловна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
- ООО УК «Левобережный». Генеральный директор — Страхова Юлия Вячеславовна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-920-788-97-71.
- ООО «Лучший Дом». Генеральный директор — Адамова Юлия Владимировна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-967-431-68-50.
- ООО «УК Левша». Генеральный директор — Аникина Юлия Константиновна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
- ООО УК «Лига ЖКХ». Генеральный директор — Орлова Светлана Викторовна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54, 52-40-11.
- ООО «Магистраль». Генеральный директор — Пасюта Александр Викторович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-962-274-85-85.
- ООО УК «МИР». Третьяченко Артем Андреевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
- ООО «УК Мастер-Сервис». Генеральный директор — Косьяненко Екатерина Юрьевна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
- ООО «Межмуниципальная управляющая компания». Генеральный директор — Бабкина Елена Александровна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
- ООО «УК „Наша“». Генеральный директор — Акинина Юлия Константиновна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
- ООО «Наш район». Генеральный директор — Костолындина Ольга Владимировна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-906-624-94-18.
- ООО «Наш Ресурс». Директор — Сухинов Михаил Сергеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
- ООО «Новая УК». Генеральный директор — Ефанов Алексей Борисович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-930-790-27-27.
- ООО «УК ‚Новострой‘». Генеральный директор — Нежданов Антон Алексеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-902-696-22-20.
- ООО «Новый город. Генеральный директор — Борзикова Надежда Юрьевна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
- ООО ‚„УК ‚Новые Черемушки‘“. Генеральный директор — Комаров Максим Сергеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
- ООО „УК ‚Новое время‘“. Исполнительный директор — Новикова Ирина Львовна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.
- ООО „Новые Технологии Комфорта“. Генеральный директор — Федоров Дмитрий Игоревич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 38-58-41.
- ООО „ОСТ-Сервис“. Генеральный директор — Галкина Светлана Алексеевна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
- ООО „Сервисная Компания Оптима“. Генеральный директор — Сорокин Сергей Владимирович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-930-650-48-74.
- ООО „Оружейная Столица“. Генеральный директор — Янюк Полина Юрьевна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 71-68-50.
- ООО ‚Оружейная слобода‘ Генеральный директор — Бондарев Дмитрий Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.
- ООО ‚Орбита‘ Генеральный директор — Данилин Дмитрий Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-906-75-77.
- ООО Управляющая компания ‚Платоновский лес‘ Генеральный директор — Мужилова Ольга Константиновна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 70-10-74.
- ООО ‚Плехановская УК‘ Генеральный директор — Сапронов Вячеслав Викторович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-950-921-53-00.
- ООО ‚Производственная жилищно-ремонтная компания‘ (ПЖРК) Генеральный директор — Ионова Надежда Борисовна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
- ООО ‚УК ПОДЪЕМ ДОМ‘ Генеральный директор — Лазарев Роман Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 35-34-93.
- ООО ‚УК Подъем‘ Генеральный директор — Лазарев Роман Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 35-34-93.
- ООО ‚УК Ресурс‘ Директор — Рогов Александр Валерьевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 28-30-03.
- ООО ‚РСК-71‘ Генеральный директор — Воронин Михаил Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
- ООО ‚УК ‚Родной дом‘» Генеральный директор — Фомина Ирина Алексеевна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
- ООО УК «Рассвет»» Генеральный директор — Ефанов Алексей Юорисович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-930-790-27-27.
- ООО «Рязанская управляющая компания» Домоуправляющая — Никитина Евгения Сергеевна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-901-198-69-01.
- ООО «Согласие» Генеральный директор — Фаршатова Любовь Владимировна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-967-431-61-16; 71-61-16.
- ООО УК «Современник» Генеральный директор — Позднякова Оксана Николаевна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-910-700-10-89.
- ООО «Союз» Генеральный директор — Дроздов Кирилл Андреевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-953-968-07-19.
- ООО «УК „Сиди дома“» Генеральный директор — Зыкус Артем Анатольевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-933-031-53-99.
- ООО «УК „Солнечный город“» Генеральный директор — Прохоров Владимир Евгеньевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-967-431-68-50.
- ООО «Свои» Генеральный директор — Ильина Елена Михайловна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
- ООО «Свой дом» Генеральный директор — Смирнов Михаил Михайлович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
- ООО «УК Северная Мыза» Генеральный директор — Рогов Александр Михайлович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-950-900-90-67.
- ООО «Спектр» Генеральный директор — Синченко Ольга Алексеевна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
- ООО «Смарт-Сервис» Генеральный директор — Нежданов Антон Алексеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-902-696-22-20.
- ООО «СтройМАКС» Генеральный директор — Липенцов Андрей Львович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 52-00-07.
- ООО «Стимул71» Генеральный директор — Панкратов Артур Николаевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-920-763-71-71.
- ООО «Старт» Генеральный директор — Кирьянова Елена Анатольевна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
- ООО «УК Стандарт ЖКХ» Генеральный директор — Анисимов Дмитрий Геннадьевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 38-46-33, 79-29-11.
- ООО «Соседи» Генеральный директор — Поздин Владимир Дмитриевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
- ООО «СпецСтрой» Генеральный директор — Страхова Юлия Вячеславовна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-950-906-88-61 (для МКД на ул. Кутузова), 8-930-795-68-22 (для мкд на ул. Г. Маргелова), 8-920-788-97-71 (для мкд в мкр. Левобережный), 56-54-54, 8-920-277-32-44 (для МКД в Пос. Петровский)
- ООО УК «Светлый дом» Генеральный директор — Герасимов Роман Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
- ООО УК «Современный аспект» Генеральный директор — Савкин Александр Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 52-40-11.
- ООО «СтройТехМонтаж» Генеральный директор — Балашов Кирилл Ильич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
- ООО УК «Соотечественник» Генеральный директор — Боровиков Виктор Михайлович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-906-626-62-80.
- ООО «Тульское жилищное хозяйство» (Тулжилхоз) Генеральный иректор — Голомысов Дмитрий Петрович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
- ООО «ТРИС» Генеральный директор — Зайцев Олег Николаевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8(800)-555-29-71.
- ООО Управляющая компания «Тулица» Генеральный директор — Юрчикова Юлия Владимировна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 70-10-74.
- ООО УК «ТОКТО» Генеральный директор — Новикова Ирина Львовна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
- ООО «Тульская городская управляющая компания» Генеральный директор — Аливохина Марина Николаевна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 71-78-80.
- ООО «Тульский техник» Генеральный директор — Кутепов Сергей Николаевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-952-185-70-38.
- ООО «Турбина»» Генеральный директор — Турбин Сергей Борисович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-962-27-88-96.
- ООО «УютДом» Генеральный директор — Дивногорцев Игорь Сергеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 52-00-07.
- ООО «Феникс» Генеральный директор — Пасюта Александр Викторович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-903-844-11-77.
- ООО «УК „Центральная“» Генеральный директор — Макеева Светлана Анатольевна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-967-431-68-50.
- ООО «УК „Эталон“» Генеральный директор — Северьянов Денис Андреевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-953-194-77-87.
- ООО «Этажи» Генеральный директор — Сазонов Михаил Борисович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
- ООО Управляющая компания «Южная»» Генеральный директор — Щипцова Ирина Валерьевна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 70-10-74.
- ООО «ЭЛИТ ДОМ» Генеральный директор — Власов Илья Михайлович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 71-77-20