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Тулякам рассказали, как дозвониться губернатору в новогодние праздники
Фото: ru.freepik.com.

Тулякам рассказали, как дозвониться губернатору в новогодние праздники

С начала декабря специалисты «телефона доверия» главы региона обработали более 6400 обращений.

В министерстве по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области представили график работы «телефона доверия губернатора» в новогодние праздники: 

  • 31 декабря специалисты линии будут принимать звонки до 16.00.
  • В новом году звонить губернатору можно начать уже с 10.00 2 января.
  • С 3 января специалисты будут принимать звонки ежедневно с 08.00 до 20.00. В нерабочее время туляки могут оставить запрос на обратный звонок.

С начала декабря специалисты «телефона доверия губернатора» обработали больше 6400 обращений. Наиболее частые темы: ненадлежащее качество отопления, отсутствие водоснабжения и перебои с электроэнергией.

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Автор:
сегодня, в 14:02 0
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