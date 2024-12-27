Тулякам рассказали, как дозвониться губернатору в новогодние праздники

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С начала декабря специалисты «телефона доверия» главы региона обработали более 6400 обращений.

В министерстве по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области представили график работы «телефона доверия губернатора» в новогодние праздники:

31 декабря специалисты линии будут принимать звонки до 16.00.

В новом году звонить губернатору можно начать уже с 10.00 2 января.

С 3 января специалисты будут принимать звонки ежедневно с 08.00 до 20.00. В нерабочее время туляки могут оставить запрос на обратный звонок.

С начала декабря специалисты «телефона доверия губернатора» обработали больше 6400 обращений. Наиболее частые темы: ненадлежащее качество отопления, отсутствие водоснабжения и перебои с электроэнергией.