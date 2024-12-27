Тулякам рассказали, как дозвониться губернатору в новогодние праздники

В министерстве по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области представили график работы «телефона доверия губернатора» в новогодние праздники:
- 31 декабря специалисты линии будут принимать звонки до 16.00.
- В новом году звонить губернатору можно начать уже с 10.00 2 января.
- С 3 января специалисты будут принимать звонки ежедневно с 08.00 до 20.00. В нерабочее время туляки могут оставить запрос на обратный звонок.
С начала декабря специалисты «телефона доверия губернатора» обработали больше 6400 обращений. Наиболее частые темы: ненадлежащее качество отопления, отсутствие водоснабжения и перебои с электроэнергией.