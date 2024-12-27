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В Узловой мужчина изнасиловал уснувшую знакомую

В Узловой мужчина изнасиловал уснувшую знакомую

Обвиняемый отправится в колонию строгого режима.

В Узловой 44-летний местный житель признан виновным в изнасиловании.

По информации Myslo, обвиняемый распивал алкоголь в компании знакомой. В какой-то момент женщина устала от возлияний и отправилась спать. Мужчина прилег вместе с ней, разбудил и настойчиво предлагал заняться сексом.

Женщина отказала, и это взбесило обвиняемого — он начал душить потерпевшую. Та потеряла сознание, а потом снова уснула. Мужчина воспользовался её беспомощным состоянием и изнасиловал.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.

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