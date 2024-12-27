Шум и беспорядок в новогодние праздники: тулякам рассказали, за что можно получить штраф

Фото Дмитрия Дзюбина.

В Роскачестве напомнили, за что можно получить штраф в новогодние праздники, время, когда многие стремятся отдыхать и веселиться. Однако для соседей громкие вечеринки, фейерверки и беспорядок в подъезде могут стать серьезной проблемой.

Ограничения на шум

В Тульской области действуют общие правила регулирования уровня шума, установленные санитарными нормами.

Дневное время (7.00–23.00).

Допустимый уровень шума — до 55 дБ (эквивалент звука работающего автомобиля). Это правило касается квартир, подъездов и других общедомовых помещений.

Ночное время (23.00–7.00).

Здесь нормы еще строже — 30–45 дБ, что соответствует негромким разговорам или шуму от бытовой техники.

Новогодние исключения

Новогодняя ночь — это особый случай. Во многих регионах шумное празднование с 22.00 31 декабря до 3.00 1 января допускается.

Если соседи слишком шумят в эту ночь, а ситуация вызывает дискомфорт (например, из-за маленьких детей или пожилых людей), лучше попытаться договориться заранее. Вызов полиции на шумных соседей в новогоднюю ночь, скорее всего, не приведет к оперативным действиям, если не происходит серьезных правонарушений, таких как драки или порча имущества.

Тишина во дворе

Двор (или его часть) относится к общедомовой территории, и на него распространяются все требования к соблюдению тишины. То есть нарушать общественный порядок и покой в ночное время нельзя. Это касается криков, песен, взрывания пиротехники и так далее. Опять же, в новогоднюю ночь до определенного времени это не нарушение, а в другие дни нарушителей можно призвать к порядку.

Как действовать при нарушении правил:

Вызов участкового или полиции. Если шум превышает допустимые нормы, вы можете обратиться за помощью. Правоохранительные органы обязаны зафиксировать нарушение и могут выписать штраф нарушителю. Обращение в ТСЖ или управляющую компанию. Иногда беседа с представителями организации помогает уладить конфликт. Судебное разбирательство. Если предыдущие меры не помогли, можно подать иск в суд. Для этого потребуется собрать доказательства.

Курение и мусор в подъезде

Курение в местах общего пользования (подъездах, лифтах, коридорах) запрещено законом. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму от 500 до 1500 рублей. Аналогично за мусор в подъезде или на этажах ответственность лежит на жильцах.