Ветеринарный ортопед и такелажник: названы необычные и редкие вакансии декабря для туляков

Какие еще необычные вакансии есть в Тульской области, выяснили аналитики hh.ru.

Так, в Туле требуется специалист казначейства на зарплату от 70 000 до 75 000 рублей на руки. Работник будет формировать платежный календарь, реестры платежей.

В Туле ищут покрасчика миниатюр и фигурок на зарплату от 40 000 рублей на руки. От кандидата ждут художественное образование, внимательность и усидчивость.

Вакансия такелажника с доходом от 79 000 рублей до вычета налогов открыта в Туле. Сотруднику предстоит осуществлять плотницкие и слесарные работы, перетаскивание груза вручную.

В Туле ветеринарный ортопед на зарплату от 100 000 до 120 000 рублей на руки. Сотруднику предстоит осуществлять обрезку и чистку копыт, контроль состояния конечностей.

Портного ищут в Туле на зарплату от 50 000 рублей до вычета налогов. Среди обязанностей − пошив опытных образцов трикотажных изделий на швейном оборудовании (оверлок, прямострочка, плоскошовка, окантовка); контроль качества выполняемых операций.

В гипермаркете в Туле ищут сыровара на зарплату от 55 000 до 82 500 рублей до вычета налогов. Кандидату предстоит осуществлять готовить сыры в соответствии с рецептурой, контролировать качество и количество сырья.