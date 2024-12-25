Встречаем 2025 год: что приготовить и что надеть, чтобы задобрить хозяйку года Змею?

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Наступающий 2025 год по восточному календарю – год Зеленой Деревянной Змеи. Ей по нраву яркие, уверенные в себе люди, умеющие наслаждаться жизнью.

Не так важно, встретите вы Новый год дома, на даче или в ресторане. Главное, чтобы рядом с вами были приятные вам люди, а атмосфера — исключительно дружеской и доброжелательной. Особая примета на встречу 2025 года: перед боем курантов на подоконник поставьте свечу и блюдечко с молоком.

Поскольку Змее нравятся элегантность и даже роскошь, советуем особое внимание уделить сервировке. Она может быть в цветах Змеи — зеленых или золотистых, а может быть и в благородных светлых или серебристых оттенках. Обратите внимание на детали — салфетки, подсвечники. Не лишним будет на праздничном столе и изображение символа года — на скатерти, салфетках или в виде фигурки.

Что подать к столу

Змеи — хищные животные, отсюда и выбор блюд на праздничном столе. В числе излюбленных лакомств рептилий — птицы, так что отлично подойдут и курица, и утка, и индейка, прекрасным вариантом станет тушеный или запеченный в духовке кролик; также вполне можно запечь свинину с яблоками и черносливом. Не хотите мяса — смело выбирайте рыбные блюда, например лосося в духовке.



Важный нюанс: хозяйке года по нраву исключительно натуральная пища, так что на столе должно быть много зелени, овощей и фруктов.

В выборе десертов отдайте предпочтение фруктовому или ягодному. Если домочадцы будут настаивать на наполеоне — обязательно украсьте его ягодами.

Что касается алкоголя, то лучше выбирать легкие напитки, уместными будут и оригинальные тропические коктейли.

Евгений Тимофеев, шеф-повар, победитель и участник различных телевизионных проектов:

Евгений Тимофеев — В новогоднюю ночь на праздничном столе у меня будет (и я всем рекомендую приготовить) утка. Предварительно утку надо замариновать в апельсинах и меде, нафаршировать кускусом и облепихой. Свежий розмарин придаст легкий аромат, напоминающий хвою. Мясо птицы символизирует силу и энергию, фрукты, ягоды, кускус и мед — изобилие. Змея — очень прожорливое создание, поэтому стол должен быть сытным и богатым. Цвета должны быть яркими и праздничными, много фруктов и ягод. В качестве салата подойдет ассорти морепродуктов, они символизируют достаток и благополучие. На столе должна быть разнообразная свежая зелень, мягкий сыр, заправленный оливковым маслом. На десерт для всей семьи я приготовлю тирамису на новый лад, добавлю в него много новогоднего настроения. И с радостью поделюсь его рецептом с читателями Myslo.



Нам потребуется:

3 яйца, 250 г маскарпоне, 300 г печенья савоярди,

300 мл кофе американо, 100 г сливок, ликер по вкусу, темный шоколад, апельсин, ягоды, соленая карамель.

Для крема желтки отделить от белков и вместе с сахарной пудрой взбить в густую пену. Апельсин очистить и нарезать мелко, через сито дать стечь лишнему соку. Апельсин добавить во взбитые желтки, добавить маскарпоне, перемешать лопаткой. Для вкуса и цвета в готовый крем добавить молотую корицу. Далее необходимо приготовить крепкий кофе, в него добавить безалкогольный цитрусовый ликер и для мягкости — сливки. Печенье савоярди обмакнуть в кофе и выложить в форму, затем — слой крема. И так выложить 2-3 слоя. Сверху украсить тирамису натертым шоколадом и карамельной крошкой. Оставить в холодильнике на ночь. Перед подачей десерт можно украсить любыми ягодами.

Какой наряд понравится Змее?

Змея — животное очень грациозное, а расцветка ее шкурки сама по себе сродни произведению искусства. Так что на этот Новый год можно выбирать смелые и эффектные наряды, подчеркивающие фигуру.



Финалистка конкурса «Миссис Тульская область 2025» Дарья Мжачих — идеальный образ для новогодней ночи!

Покровительница года не чужда роскоши, так что всевозможные пайетки, блестки и стразы будут как никогда кстати. В любом случае помните, что Змея — создание изящное, а значит, и ваш наряд не должен сковывать движения.



Гая Петросян, стилист, студия стиля DruGAYA:

— Главный цвет новогодней ночи — бордовый. Его еще называют винный, клюквенный, бургунди, вишневый.

Elisabetta Franchi.

Второй по популярности цвет — зеленый. Не очень яркий, не неоновый. Актуальны такие оттенки, как цвет бутылочного стекла, олива. Третий цвет — серый. Самым актуальным сочетанием является серый и бургунди, особенно если нравится сочетать одежду одного цвета, а обувь — другого.



Love Republic.

Когда мы говорим о новогодней ночи, хочется украсить себя больше чем обычно, быть более яркой. Кто хочет быть в центре внимания, может пойти по классике новогодней коллекции: стразы, пайетки, блест­ки и так далее. Если платье яркое, не обязательно, чтобы оно было мини или чтобы вы сочетали его с каблуками. Можно выбрать элегантную длину макси и чтобы платье имело деликатный, приятный блеск пайеток.



Платье Zara.

Если же вы выбираете более спокойный наряд — черный, коричневый и его оттенки, — то тогда предпочтительны более яркие украшения, привлекаем ими внимание. Возможно, здесь вы выберете украшения с камнями актуальных в сезоне цветов — бургунди, зеленого.



Fantasia by Deserio.

Есть более практичные девушки, которые хотят в дальнейшем носить вещи регулярно, поэтому это может быть не платье, а блузка с брюками или с юбкой. Атласную блузу потом можно надевать и в офис, и на мероприятия.

Мужчины могут выделиться с помощью брутальных браслетов: есть кожаные, есть с интересным плетением и бижутерным сплавом. Эти аксессуары соответ­ствуют тренду сезона. На мужчинах смотрится маскулинно и не вызывающе.

Что касается одежды: если оттенок зеленого темный, то тогда это уже может быть костюм. Также очень актуальны коричневые оттенки. Например, можно взять коричневый костюм и зеленую футболку или водолазку.

Если мы говорим о домашней атмосфере, то здесь лучше выбрать что-то более удобное, в чем будет комфортно не только встретить бой курантов, но и дальше посидеть за столом с родными или с компанией. Это могут быть брюки менее классического кроя, без стрелок, и футболка. Это могут быть и джинсы.

Стиль — это в первую очередь про самого человека. Главное, чтобы было удобно для него и актуально в его окружении.

Чтобы это соответ­ствовало площадке, где отмечается праздник. Чтобы было все уместно. Мы можем одеть человека очень красиво и модно, но если ему некомфортно — он будет скован и не получит удовольствия от праздника.