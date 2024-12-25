  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. За два года на модернизацию водоснабжения в Узловой направят 200 млн рублей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
За два года на модернизацию водоснабжения в Узловой направят 200 млн рублей
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

За два года на модернизацию водоснабжения в Узловой направят 200 млн рублей

Коммунальщики перекладывают аварийный участок водовода, который снабжает центральную часть города.

В 2024 году специалисты проложили магистраль от Трестовского водозабора, где установлены новые насосы и коммуникации на двух скважинах, реконструированы четыре скважины на Новолюбовском и Люторическом водозаборах. Работы позволили увеличить объем воды в городе и повысить давление в системе водоснабжения. 

Также коммунальщики начали перекладку аварийного участка магистрального водовода, который снабжает центральную часть Узловой. 

В 2025 году также планируется:

  • отремонтировать машинные залы Трестовского и Новолюбовского водозаборов,
  • отремонтировать фильтры на Люторическом водозаборе,
  • очистить и отремонтировать скважины на Трестовском водозаборе,
  • заменить аварийные участки сетей в городе и в ближайших населенных пунктах,
  • смонтировать задвижки на сетях водоснабжения.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 09:30 +1
Другие статьи по темам
Место
Узловая
Прочее
водоснабжение в Узловойреконструкция сетей
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Встречаем 2025 год: что приготовить и что надеть, чтобы задобрить хозяйку года Змею?
Встречаем 2025 год: что приготовить и что надеть, чтобы задобрить хозяйку года Змею?
Тульская область – один из лидеров страны по уровню газификации
Тульская область – один из лидеров страны по уровню газификации
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.