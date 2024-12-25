За два года на модернизацию водоснабжения в Узловой направят 200 млн рублей

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В 2024 году специалисты проложили магистраль от Трестовского водозабора, где установлены новые насосы и коммуникации на двух скважинах, реконструированы четыре скважины на Новолюбовском и Люторическом водозаборах. Работы позволили увеличить объем воды в городе и повысить давление в системе водоснабжения.

Также коммунальщики начали перекладку аварийного участка магистрального водовода, который снабжает центральную часть Узловой.

В 2025 году также планируется: