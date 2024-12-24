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Журналисты Myslo стали победителями и призерами конкурса «Я люблю тебя, Россия - 2024»
Фото Алексея Пирязева.

Журналисты Myslo стали победителями и призерами конкурса «Я люблю тебя, Россия - 2024»

В этом году на региональный конкурс поступило 108 работ. Жюри определило лучшие из них.

На участие в номинации «Мы разные, но мы вместе» журналисты региона подали 42 конкурсные заявки. Первое место жюри конкурса решило присудить Ларисе Тимофеевой, еженедельник «Слобода», за материал «Александр Власенков, этно-коллектив „Полынь Folk“: Русский фольклор попадает в самое сердце».

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На втором месте — Антонина Афанасьева, еженедельник «АиФ в Туле» и Жанна Ситкарь, газета «Знамя. Узловский район». Третье место — Ирина Мельханова, газета «Тульские известия», Светлана Жилякова, газета «Новомосковская правда» и Арсений Абушов, газета «Тульские известия».

Корреспондент Myslo Оксана Грудинина заняла второе место в номинации «Служба Отечеству: долг, честь, традиции», на участие в которой была подана 31 конкурсная заявка; статья «С детства мечтал быть генералом»: выпускники Суворовского училища о том, почему решили стать военными».

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Победителем в этой номинации стала Галина Гуркина, телеканал «Первый Тульский». Второе место с Оксаной разделил Алексей Еремин, ВГТРК ГТРК «Тула». Третье место разделили София Гафарова, ВГТРК ГТРК «Тула», Екатерина Соколинская, газета «Ясногорье» и Николай Лиханов, ВГТРК ГТРК «Тула». 

В номинации «Наркотикам — нет!» участвовали 17 журналистов. Первое место конкурсная комиссия решила присудить Юрию Зайцеву, ИА «Тульская Служба Новостей — ТСН24.РУ». На втором месте — Елена Черепанова, ИА «Тульская Служба Новостей — ТСН24.РУ» и Анжелика Шмакова, телеканал «Телемолва». На третьем месте — Надежда Токмянникова, газета «Арсеньевские вести. Наш район», Юлия Ромашкина, газета «Новая жизнь. Одоевский район» и Елена Спесивцева, газета «Донская газета». 

В номинации «Тула многонациональная», в которой участвовали 18 работ, лучшим признан фоторепортаж Елены Кузнецовой, газета «Тульские известия». На втором месте — Кирилл Романов, еженедельник «АиФ в Туле» и Наталья Осипова, газета «Донская газета». На третьем месте — Мария Селезнева, газета «Заря. Чернский район», Наталья Подмосковникова, газета «Маяк. Киреевский район» и Светлана Пефтеева, газета «Светлый путь. Суворовский район». 

Награды победителям вручил министр массовых коммуникаций Тульской области Вячеслав Терехин. 

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