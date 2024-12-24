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В Тульской области в новогодние праздники все службы будут работать в усиленном режиме
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области в новогодние праздники все службы будут работать в усиленном режиме

Сотрудники МЧС будут дежурить в храмах и в местах массовых гуляний.

В правительстве Тульской области обсудили работу регионального МЧС, содержание автомобильных дорог, работу дорожных служб, объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, учреждений здравоохранения, управляющих компаний, региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в период новогодних праздников. 

В регионе специалисты проверили резервные источники питания по всех муниципалитетах. МЧС России по Тульской организует дежурство в усиленном режиме, в том числе в храмах и в местах массовых гуляний.

Для уборки дорог заготовлен необходимый объем противогололедных материалов, переоборудована специализированная техника. Для уборки региональных и местных дорог будет задействовано более 1000 единиц техники, в том числе порядка 340 КДМ.

Аварийные бригады всех ресурсоснабжающих организаций будут работать круглосуточно. Аварийный запас пополнили дополнительным оборудованием.

В случае возникновения аварий на объектах жизнеобеспечения жители могут круглосуточно обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу своего муниципального образования. 
 

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Автор:
сегодня, в 09:21 +2
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