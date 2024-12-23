Туляк пытался пронести в суд нож в футляре для очков

Фото: УФССП России по Тульской области

За это пристав составил на него административный протокол.

Сотрудники регионального Управления ФССП России предотвратили пронос запрещенного предмета в здание Тульского областного суда. На одно из заседаний в качестве слушателя прибыл 61-летний мужчина. Перед тем, как провести осмотр, судебный пристав предложил ему выложить на стол запрещённые предметы. Посетитель заявил, что ничего незаконного при себе не имеет.

При осмотре его сумки внимание сотрудников органа принудительного исполнения сразу же привлек футляр для очков. Подозрения оправдались: вместо очков под тканевой салфеткой лежал складной нож. На владельца составили протокол по статье «Неисполнение распоряжения судьи или пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов».

Пресс-служба тульского УФССП напоминает: в перечень предметов, запрещённых для проноса в здания судов, входит огнестрельное, холодное и пневматическое оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, все виды ножей а также колющего, рубящего и дробящего оружия, распылители и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошокеры, наркотические и психотропные вещества (кроме случаев, определенных медицинскими показаниями).