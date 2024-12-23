В Туле наградили сотрудников банков, которые не дали обмануть своих клиентов

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

В офисах банков сотрудники полиции вместе с представителями тульского отделения Центробанка России провели торжественное награждение сотрудников, оказавших содействие правоохранителям в раскрытии преступлений и предотвращению мошенничеств.

Начальник отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска регионального УМВД Дмитрий Крюченков подчеркнул, что благодаря профессионализму и активной гражданской позиции банковских работников, жителям области удалось сохранить свои сбережения.

Полицейские ведут активную профилактику преступлений в банковской сфере, проводят беседы и инструктажи с операционистами, работающими с физическими лицами по выдаче кредитов. Стражи порядка предупреждают их о существующих способах мошенничества и напоминают правила, которые помогут избежать обмана.