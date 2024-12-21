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В Туле прошел десятый матч «Русской классики»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле прошел десятый матч «Русской классики»

К сожалению,«Рубин» обыграл АКМ.

Сегодня, 21 декабря, на стадионе «Арсенал» состоялась десятая «Русская классика». В матче регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги под открытым небом встретились АКМ и тюменский «Рубин». 

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Команды, тренеров и болельщиков приветствовал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

«Убежден, что нас ждет захватывающая игра. С одной стороны – это матч регулярного чемпионата, а с другой – большое событие для Тулы. Сегодня здесь с нами почетные гости – легендарные хоккеисты суперсерий СССР – Канада. Они изменили историю хоккея и его облик», – сказал глава региона.

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Как отметил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, матч провели в канун Дня рождения отечественного хоккея.

«Хоккей – это наша национальная гордость. Благодарю всех организаторов за сегодняшний праздник!» – сказал трехкратный олимпийский чемпион Третьяк. 

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Матч завершился со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу гостей. 

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Автор:
сегодня, в 18:19 +1
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