  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На границе Тульской области заметили маму-рысь с детенышем - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На границе Тульской области заметили маму-рысь с детенышем
Скрин из видео заповедника «Калужские засеки».

На границе Тульской области заметили маму-рысь с детенышем

Они прогуливались по лесу, пока в какой-то момент котенок не сбежал.

На границе Тульской и Калужской областей заметили маму-рысь. Она попала в фотоловушку на территории заповедника «Калужские засеки». 

На кадрах видно, как кошка идет по лесу со своим хорошо уже подросшим котенком. А потом котенок куда-то уходит. А мама? А мама, как все мамы, его зовет. 

В заповеднике отметили, что рысь — осторожный и очень скрытный хищник, на глаза человеку попадается крайне редко. Это великолепный охотник, днем рысь обычно отлеживается в каком-нибудь укрытии, а с наступлением сумерек становится активной. Рысь хорошо лазает по деревьям, может долгое время лежать в засаде в удобном месте на стволе и ветвях дерева. Острое зрение и чрезвычайно чуткий слух позволяют рыси заблаговременно обнаруживать появление добычи и чётко оценивать ее местоположение.

При этом рыси очень выносливы: в поисках пищи этот хищник может проходить до 30 километров в день. Основными объектами питания рыси в заповеднике «Калужские засеки» являются мышевидные грызуны, различные птицы, зайцы, бобры, а также иногда косули (на косулю, как правило, пробуют охотиться только крупные взрослые самцы, самки и подростки довольствуются более мелкой добычей).

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 22:08 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
заповедниккалужские засекирысь

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Форма для сахарной головы и подносы: в Туле открылась выставка предметов для чаепития
Форма для сахарной головы и подносы: в Туле открылась выставка предметов для чаепития
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.