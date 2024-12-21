На границе Тульской области заметили маму-рысь с детенышем

Скрин из видео заповедника «Калужские засеки».

Они прогуливались по лесу, пока в какой-то момент котенок не сбежал.

На границе Тульской и Калужской областей заметили маму-рысь. Она попала в фотоловушку на территории заповедника «Калужские засеки».

На кадрах видно, как кошка идет по лесу со своим хорошо уже подросшим котенком. А потом котенок куда-то уходит. А мама? А мама, как все мамы, его зовет.

В заповеднике отметили, что рысь — осторожный и очень скрытный хищник, на глаза человеку попадается крайне редко. Это великолепный охотник, днем рысь обычно отлеживается в каком-нибудь укрытии, а с наступлением сумерек становится активной. Рысь хорошо лазает по деревьям, может долгое время лежать в засаде в удобном месте на стволе и ветвях дерева. Острое зрение и чрезвычайно чуткий слух позволяют рыси заблаговременно обнаруживать появление добычи и чётко оценивать ее местоположение.

При этом рыси очень выносливы: в поисках пищи этот хищник может проходить до 30 километров в день. Основными объектами питания рыси в заповеднике «Калужские засеки» являются мышевидные грызуны, различные птицы, зайцы, бобры, а также иногда косули (на косулю, как правило, пробуют охотиться только крупные взрослые самцы, самки и подростки довольствуются более мелкой добычей).