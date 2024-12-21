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Форма для сахарной головы и подносы: в Туле открылась выставка предметов для чаепития
Фото Тульского музейного объединения.

Форма для сахарной головы и подносы: в Туле открылась выставка предметов для чаепития

Жителям и гостям города покажут подносы из Нижнего Тагила.

В Историко-мемориальном музее Демидовых в Туле открылась выставка, рассказывающая о традициях чаепития.

Жители и гости города увидят подносы, относящиеся к старинному нижнетагильскому промыслу, и предметы, которые раньше использовали за чайным столом: молочник, щипцы для колки сахара, форма для сахарной головы, коробочки от чая. Все это – экспонаты из фондов Тульского областного краеведческого музея и Тульского музея изобразительных искусств.

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Интересное об экспонатах:

Подносы: промыслом нижнетагильских подносов впервые начали заниматься крепостные, которые работали на демидовских заводах на Урале в XVIII веке. Сами Демидовы благосклонно отнеслись к этой затее и даже открыли художественную школу. Первыми, кто начал расписывать подносы, была династия Худояровых — они придумали специальный лак, который за свою красоту получил название «хрустальный». В конце ХХ века ученые попробовали восстановить рецептуру лака, но это оказалось невозможным, поскольку в его состав входили смолы деревьев, которые за 200 лет исчезли.

Интересно, что на основе нижнетагильского подноса появился жостовский.

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Форма для сахарной головы: она сделана из металла и удивляет своими размерами. Такие огромные сахарные головы продавались в магазинах в начале ХХ века. Их производство прекратили в 1952 году.

Щипцы для колки сахара: этот экспонат передала в начале ХХ века в краеведческий музей династия известных тульских кондитеров. Тула была известна как город сладкоежек, поскольку здесь пили чай с разными сладостями. С помощью чая в Туле боролись с пьянством. Когда он вошел в моду, люди часто предпочитали этот напиток чему-то спиртному. По статистике, употребление алкоголя благодаря этому снизилось.

Выставка продлится до 13 февраля. Посетить ее можно по Пушкинской карте.

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Автор:
сегодня, в 21:07 0
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