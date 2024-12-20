Туляк решил обмануть своего сына и не платить алименты

Фото Артема Жильцова.

Мужчина успел купить машину и квартиру, хотя ссылался на трудное материальное положение.

В Туле мужчина пытался скрыть свой доход и имущество, чтобы уменьшить алименты на содержание сына.

Как сообщили в региональном УФССП, должник официально работал и получал минимальную зарплату, с которой бухгалтерия отчисляла алименты. После увольнения мужчина продолжил оплачивать алименты незначительными суммами, ссылаясь на тяжелое материальное положение.

Однако после проверки выяснилось, что должник нашел новую работу, купил даже машину и квартиру в ипотеку. В итоге средства мужчины арестовали, а ребенок снова получает алименты в полном объеме.