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Туляк решил обмануть своего сына и не платить алименты
Фото Артема Жильцова.

Туляк решил обмануть своего сына и не платить алименты

Мужчина успел купить машину и квартиру, хотя ссылался на трудное материальное положение.

В Туле мужчина пытался скрыть свой доход и имущество, чтобы уменьшить алименты на содержание сына.

Как сообщили в региональном УФССП, должник официально работал и получал минимальную зарплату, с которой бухгалтерия отчисляла алименты. После увольнения мужчина продолжил оплачивать алименты незначительными суммами, ссылаясь на тяжелое материальное положение.

Однако после проверки выяснилось, что должник нашел новую работу, купил даже машину и квартиру в ипотеку. В итоге средства мужчины арестовали, а ребенок снова получает алименты в полном объеме.

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Автор:
сегодня, в 13:31 −1
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