В Тульской области заметили верблюдов на самовыгуле: люди переживают за их судьбу

В соцсетях разлетелся ролик, на котором запечатлены верблюды, вальяжно слоняющиеся по Ясногорскому району. Неравнодушные люди забили тревогу: мол, пропадут животные, надо их спасать. Однако паниковать не стоит — самовыгул для двугорбых красавцев дело обычное.

По информации Myslo, животные принадлежат местному предпринимателю. И в последнее время хитрецы повадились сбегать со своей территории — ходят в гости к рыбакам. Те прикармливают их, а млекопитающие и рады.

После визита к друзьям-рыбакам верблюды спокойно возвращаются к себе, так что тревожиться за их судьбу не нужно.