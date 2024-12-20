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В Струково сгорел дом: многодетная семья осталась без жилья и документов

В Струково сгорел дом: многодетная семья осталась без жилья и документов

Трагедия произошла 19 декабря.

В редакцию Myslo обратились жители деревни Струково. По словам людей, третий год они вынуждены страдать из-за перебоев с подачей электроэнергии. Бытовая техника постоянно ломается, а отапливаться люди вынуждены газовыми баллонами.

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— На протяжении последних трех лет очень низкое напряжение — иногда не доходит до 160 вольт, — рассказывает Оксана Волкова.

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— Обращались во все инстанции, но получаем исключительно отписки. Специалисты в личной беседе не утруждают себя объяснением того, что происходит.

В последний раз мне вообще сказали: мол, какой смысл объяснять технические вопросы, если я женщина?

И такое отношение привело к беде: из-за очередного скачка напряжения вчера замкнуло в одном из соседских домов проводку, и он полностью выгорел. Хорошо, что было утро, все проснулись и успели выскочить на улицу!

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Евгений Великанов, разбирая обломки разрушенного дома, рассказывает, что каким-то чудом во время пожара не взорвались газовые баллоны:

— Дом вспыхнул, как спичка, мы с женой и детьми только успели выскочить на улицу, а тут все уже полыхало! Отбежали подальше, вызвали МЧС — пожарные приехали быстро, но по сути спасать уже было нечего.

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Домик у нас был временный, но тем не менее чуть больше 2 миллионов рублей в него вложили. Сгорело все! Из документов только мои водительские права остались. Благо можем к родителям уехать пока. Но для них тоже пятерых разместить — та еще задачка. 

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По словам жителей деревни, представители электроснабжающей организации обещали построить до конца 2024 года усиленную подстанцию, которая решит проблему. Но обещание повисло в воздухе — на дворе декабрь, и ни о какой стройке речи не идет:

— Электрики открытым текстом говорят, что они готовы выезжать на обращения, но эти выезды бесполезны. Надо менять и усиливать трансформаторы. А деревня активно расширяется, потребителей становится все больше. Все эти факторы и привели к тому, что сгорел целый дом. Живем в 20 минутах езды от Тулы, а как будто в другом веке. Наверное, если при очередном скачке напряжения кто-то погибнет на пожаре, тогда уж ответственные лица что-то начнут предпринимать?

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сегодня, в 13:00 +1
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