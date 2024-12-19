  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле состоялся новогодний праздник «Мы вместе» для детей и подростков с нарушением слуха провела - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле состоялся новогодний праздник «Мы вместе» для детей и подростков с нарушением слуха провела

В Туле состоялся новогодний праздник «Мы вместе» для детей и подростков с нарушением слуха провела

На празднике присутствовало более 700 зрителей.

В Комиссию по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Общественной палаты Тульской области обратились представители ВОГ и семьи с детьми, имеющими ограничения по слуху. Их проблема — отсутствие специальных новогодних праздников для таких особенных детей.

Члены Комиссии Лариса Козлова и Елена Руднева приняли решение помочь ребятам. 18 декабря в Концертном зале Тульской областной филармонии состоялся новогодний праздник «Мы вместе» для детей и подростков с нарушением слуха. Социальный проект «Праздник для детей с ОВЗ „Мы вместе!“» Тульская областная филармония реализовала при поддержке регионального правительства и отделения всероссийского общества глухих с помощью регионального Ресурсрного центра и НКО «Служение муз-служение Отечеству!».

QQiiszTriLI.jpgНа празднике присутствовало более 700 зрителей — воспитанники детского садика для слабослышащих детей, учащиеся специализированной школы Тульской области для детей с нарушением слуха, речи, глухих, слабослышащих, студенты Тульского техникума социальных технологий (специального учебного заведения для учащихся с проблемами слуха), а также члены Тульского регионального отделения Общероссийского общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».

ne8i0bjWSL0.jpg

«Праздник для детей с проблемами слуха Тульская филармония проводит впервые, — она считает своей миссией сделать профессиональное искусство доступным для всех категорий зрителей», — отметила председатель комиссии Елена Руднева.

dkqe4iI6Cyk.jpg

В этот день Московский театр мимики и жеста показал на тульской сцене интерактивный спектакль «Новогодние подснежники» по мотивам сказки С. Я. Маршака «Двенадцать месяцев» (инсценировка — Николая Пропирного).
А перед началом спектакля, по традиции, дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи пригласили зрителей в фойе филармонии на новогоднюю интермедию с веселыми играми, танцами, хороводами. Для того, чтобы свободно общаться с ребятами, артисты филармонии выучили несколько слов и фраз на языке жестов, во время праздничного действа им помогали три профессиональных переводчицы русского жестового языка.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
вчера, в 16:52 0
Другие статьи по темам
Событие
общественная палатадети с ОВЗ
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
«Бабушка упала, а фельдшер не заметил»: в Туле 90-летняя женщина умерла в машине скорой
«Бабушка упала, а фельдшер не заметил»: в Туле 90-летняя женщина умерла в машине скорой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.