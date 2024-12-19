В Туле состоялся новогодний праздник «Мы вместе» для детей и подростков с нарушением слуха провела

В Комиссию по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Общественной палаты Тульской области обратились представители ВОГ и семьи с детьми, имеющими ограничения по слуху. Их проблема — отсутствие специальных новогодних праздников для таких особенных детей.

Члены Комиссии Лариса Козлова и Елена Руднева приняли решение помочь ребятам. 18 декабря в Концертном зале Тульской областной филармонии состоялся новогодний праздник «Мы вместе» для детей и подростков с нарушением слуха. Социальный проект «Праздник для детей с ОВЗ „Мы вместе!“» Тульская областная филармония реализовала при поддержке регионального правительства и отделения всероссийского общества глухих с помощью регионального Ресурсрного центра и НКО «Служение муз-служение Отечеству!».

На празднике присутствовало более 700 зрителей — воспитанники детского садика для слабослышащих детей, учащиеся специализированной школы Тульской области для детей с нарушением слуха, речи, глухих, слабослышащих, студенты Тульского техникума социальных технологий (специального учебного заведения для учащихся с проблемами слуха), а также члены Тульского регионального отделения Общероссийского общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».

«Праздник для детей с проблемами слуха Тульская филармония проводит впервые, — она считает своей миссией сделать профессиональное искусство доступным для всех категорий зрителей», — отметила председатель комиссии Елена Руднева.

В этот день Московский театр мимики и жеста показал на тульской сцене интерактивный спектакль «Новогодние подснежники» по мотивам сказки С. Я. Маршака «Двенадцать месяцев» (инсценировка — Николая Пропирного).

А перед началом спектакля, по традиции, дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи пригласили зрителей в фойе филармонии на новогоднюю интермедию с веселыми играми, танцами, хороводами. Для того, чтобы свободно общаться с ребятами, артисты филармонии выучили несколько слов и фраз на языке жестов, во время праздничного действа им помогали три профессиональных переводчицы русского жестового языка.