«Бабушка упала, а фельдшер не заметил»: в Туле 90-летняя женщина умерла в машине скорой

Трагедия произошла 15 декабря. 90-летняя женщина почувствовала себя плохо, позвонила родственникам, те вызвали ей скорую помощь к дому № 7 по ул. Санаторной. Но до больницы бабушка не доехала.

Приехавший фельдшер осмотрел ее и определил, что пожилая женщина нуждается в госпитализации. Предложил дойти до машины самой.

— Бабушка очень плохо себя чувствовала, врачу говорила: «Я не дойду». Но он ей отвечал: «Иди, бабуль, дойдешь». Мы это всё потом на видео с камеры наблюдения увидели и услышали, — рассказала о случившемся внучка Елена. — До машины она кое-как дошла, врач ее поддерживал. А потом сказал ей постоять, а сам зашел в салон скорой. В это время на переднем сиденье находилась его напарница-фельдшер. Она даже голову не повернула в сторону пациентки…

Оставшись без поддержки, бабушка потеряла равновесие и упала. Оба фельдшера просто не заметили этого, продолжив заниматься своими делами.

Бабушка не могла сама подняться и лежала на земле, держась за голову. На помощь ей пришел прохожий. Мужчина стал ее поднимать, когда из скорой наконец-то вышел медик. Его напарница так и продолжала сидеть в машине. В итоге при помощи прохожего бабушку довели до салона, подняться она не могла сама, и тогда прохожий просто поднял ее на руках через ступеньки машины, передав в руки фельдшера. Только в это время сидевшая впереди напарница заметила происходящее и соизволила выйти.

Пожилой женщине в машине скорой помощи стало плохо. Медики попытались ее реанимировать, но не смогли. Женщина скончалась по дороге в больницу.

— Почему ее вообще заставили идти ногами до машины? Можно было на носилках донести, видно же, что ей плохо, она еле шла, ее шатало, она говорила, что не дойдет сама! Почему оставили пожилого человека одного на улице? Неужели нельзя было попросить напарницу поддержать бабушку, пока отлучался? «Ба, поднимай, поднимай ноги», — говорил ей медик, когда ее занес в салон прохожий.

А потом вышла вторая фельдшер и вместо спасибо сказала мужчине: «Выйдите из машины!» Это что, так выглядит человеческое, заботливое отношение к пациенту? Чем женщина-фельдшер была так сильно занята, что не заметила упавшего пациента одного на улице? Зачем работать в такой профессии с таким равнодушием? Разве это помощь?!

По словам Елены, в справке о смерти в качестве причины называется атеросклероз левого желудочка сердца. О падении ни слова не сказано. О том, что случилось, родственникам рассказали не сами медики, а соседи, наблюдавшие картину в окно. Позже оказалось, что неудачную госпитализацию зафиксировала камера видеонаблюдения на подъезде:

Myslo обратился в минздрав Тульской области. В ведомстве сообщили, что по данному факту проводится проверка.