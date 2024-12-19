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С 1 марта 2025 года частные дома будут строить с использованием механизма эскроу

С 1 марта 2025 года частные дома будут строить с использованием механизма эскроу

Если бы такой механизм был введен раньше, «дела Ё-хауса» не случилось бы.

С 1 марта 2025 года начнет действовать новый федеральный закон, который вводит систему эскроу-счетов для строительства частных домов. Этот механизм поможет снизить финансовые риски для всех участников процесса, сообщает правительство Тульской области.

— Когда заказчик и подрядчик заключают договор, деньги заказчика переводятся на специальный эскроу-счет, где они хранятся до выполнения всех обязательств подрядчика. Подрядчик может использовать как свои средства, так и заемные. Когда работа завершена, деньги с эскроу-счета переходят к подрядчику. Это дополнительная гарантия для заказчиков, что их деньги будут в безопасности, — рассказал заместитель председателя правительства Тульской области Игорь Казенный.

Новая система сделает процесс строительства частных домов более прозрачным и надежным. Заказчикам гарантируется сохранность их средств, а подрядчики получат возможность планировать свое развитие с помощью банковских кредитов. Банки, в свою очередь, смогут предлагать кредиты на выгодных условиях, снижая риски.

Также предусмотрена страховка для средств на эскроу-счетах до суммы 10 млн рублей. Помимо этого, с 1 апреля 2025 года подрядчики будут освобождены от уплаты НДС при использовании механизма эскроу-счетов для строительства частных домов.

 

Отсутствие счетов эскроу, по сути, сделало возможным крупную аферу компании «Ё-Хаус». Застройщики обманули десятки туляков: люди вложили в нее ипотечные миллионы, а дома не получили. В общей же сложности на данный момент возбуждено семь уголовных дел по факту мошенничества в особо крупном размере. По нашим данным, пострадало более 100 семей.

Ущерб от мошеннической деятельности превышает 1 млрд рублей. В субботу, 14 декабря, люди записали видеообращение к Президенту.

Подробности читайте в нашем сюжете.

Сюжет: Ё-Хаус: Ипотечные миллионы за фундамент
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сегодня, в 13:42 +1
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