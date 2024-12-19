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Афера с «Ё-Хаусом»: Путин поручил провести проверку по аналогичной ситуации в Татарстане

Афера с «Ё-Хаусом»: Путин поручил провести проверку по аналогичной ситуации в Татарстане

Глава государства обсудил тему мошенничеств с ипотекой на ИЖС в регионах.

Во время прямой линии Президенту РФ Владимиру Путину задали вопрос, касающийся мошенничества с ипотекой на ИЖС. Речь шла о ситуации в Татарстане, где сотни семей взяли льготную ипотеку с господдержкой, но дома им не построили.

Эта история похожа на тульскую, когда компания «Ё-Хаус» «кинула» своих клиентов. В обоих случаях люди продолжают платить ипотеку банкам за жилье, которого нет.

Журналистка издания «БИЗНЕС Online» спросила Владимира Путина о том, когда государство будет помогать людям, а не банкам. Главу государства проблема удивила.

— Дело совершенно не в банках. У нас создана соответствующая система эскроу-счетов, куда люди, если они берут ипотеку, перечисляют деньги. Деньги являются замороженными до тех пор, пока люди не получают свои квадратные метры.

ИЖС у нас полностью попадает под ипотечное кредитование. Из 105 млн кв. м жилья, построенного в прошлом году, 50% — ИЖС. Деньги должны быть на эскроу-счетах. Куда люди [указанные семьи] перечислили деньги и зачем? Я даже не понимаю, о чем вы вообще говорите, — удивился Президент.

Он попросил подробную информацию и поручил разобраться в ситуации.

— Это чрезвычайно важная вещь. Недостроенное жилье… <…>Те деньги, которые пришли на эскроу-счета, их в общем объеме почти или чуть больше 7 триллионов рублей. Я почти гарантированно могу утверждать, что это жилье будет построено и никто без квартир не останется. Деньги есть на этих счетах, они защищены. Если есть случаи использования без эскроу-счетов, дайте обратную информацию, с этим надо разобраться, — обратился Владимир Путин к журналистке.

 

Отсутствие счетов эскроу, по сути, сделало возможным крупную аферу компании «Ё-Хаус». Застройщики обманули десятки туляков: люди вложили в нее ипотечные миллионы, а дома не получили. В общей же сложности на данный момент возбуждено семь уголовных дел по факту мошенничества в особо крупном размере. По нашим данным, пострадало более 100 семей.

Ущерб от мошеннической деятельности превышает 1 млрд рублей. В субботу, 14 декабря, люди записали видеообращение к Президенту.

Подробности читайте в нашем сюжете.

Сюжет: Ё-Хаус: Ипотечные миллионы за фундамент
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