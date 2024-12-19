В этом году 20 туляков стали лотерейными миллионерами

В 2024 году 20 жителей Тульской области стали лотерейными миллионерами. Об этом сообщили в пресс-службе оператора государственных лотерей, организованных Минфином России.

Самый крупный выигрыш среди туляков, принявших участие в тиражных и моментальных лотереях с 2022 года, превысил 11 миллионов рублей. Обладатель счастливого билета ранее рассказывал:

— У жены был день рождения 27 января. Вместе с подарком я подарил ей символ года, а на следующий день — 28 января — выиграл. Думаю, это символично, — цитирует победителя пресс-служба «Национальной Лотереи».