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В этом году 20 туляков стали лотерейными миллионерами

В этом году 20 туляков стали лотерейными миллионерами

Самый крупный выигрыш — 11 миллионов рублей.

В 2024 году 20 жителей Тульской области стали лотерейными миллионерами. Об этом сообщили в пресс-службе оператора государственных лотерей, организованных Минфином России.

Самый крупный выигрыш среди туляков, принявших участие в тиражных и моментальных лотереях с 2022 года, превысил 11 миллионов рублей. Обладатель счастливого билета ранее рассказывал:

— У жены был день рождения 27 января. Вместе с подарком я подарил ей символ года, а на следующий день — 28 января — выиграл. Думаю, это символично, — цитирует победителя пресс-служба «Национальной Лотереи».

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