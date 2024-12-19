«Оргсинтез» стал участником благотворительной акции «Елка желаний»

В Новомосковске, как и по всей стране, эта благотворительная акция проходит ежегодно.

Акция призвана исполнить самые заветные детские желания и даёт возможность чиновникам, депутатам и руководителям предприятий стать «добрыми волшебниками». Шары на «Елке желаний» совсем непростые. В каждом — пожелание от детей, проживающих в семьях со сложной жизненной ситуацией, в семьях участников Специальной военной операции.

В этом году участников акции в Новомосковске стало 37 человек, значит, у детей в 37-ми семьях исполнятся те желания, о которых они написали в письме Деду Морозу.

От предприятия «Оргсинтез» в акции «Елка желаний» принял участие генеральный директор Максим Ильин. В преддверии Нового 2025 года он исполнит просьбу к Дедушке Морозу от восьмилетнего Александра Калинина, который очень хочет большой конструктор Lego и игрушечный военный самолет.

За все время проведения благотворительной Всероссийской акции «Елка желаний» в нашей стране были исполнены мечты 213 тысяч детей.