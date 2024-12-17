  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Жители Тульской области получили кредитные каникулы по обязательствам на 109 млн рублей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Жители Тульской области получили кредитные каникулы по обязательствам на 109 млн рублей
Фото Алексея Пирязева

Жители Тульской области получили кредитные каникулы по обязательствам на 109 млн рублей

Чаще всего клиенты просили отсрочки по потребительским кредитам.

У жителей региона по-прежнему есть возможность обратиться в банк в случае трудностей с погашением кредитов. Потребитель может оформить кредитные каникулы или запросить пересмотр договора по программе банка. С января по сентябрь года банки провели реструктуризацию кредитов по собственным программам на 5,7 млрд рублей. Было одобрено более 16600 заявлений клиентов.

Чаще всего туляки просили о реструктуризации при выплате потребительских кредитов (90% всех обращений). Также банки предоставили заемщикам кредитные каникулы по 838 договорам на 109,5 млн рублей. Реже всего кредиторам поступают обращения по ипотечным каникулам – отсрочку в платежах одобрили по 20 договорам на 69,2 млн рублей.

– Как показывает опыт, у ипотечных заемщиков достаточно высокая исполнительская дисциплина. Об этом говорит и традиционно низкая доля просроченной задолженности по ипотечному портфелю банков. Ведь прежде, чем оформить ипотеку, человек оценивает свое финансовое положение, взвешивает риски и старается аккуратно вносить платежи. Такой подход полезен при любых финансовых операциях, —отметил заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 20:10 0
Другие статьи по темам
Событие
Банк РоссииЦентробанк РФкредитные каникулыреструктуризация кредитов
Место
Тульская область
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле встретили «интересного» водителя фуры
В Туле встретили «интересного» водителя фуры
Госавтоинспекция предупреждает туляков об ухудшении погоды
Госавтоинспекция предупреждает туляков об ухудшении погоды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.