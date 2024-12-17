Жители Тульской области получили кредитные каникулы по обязательствам на 109 млн рублей

Фото Алексея Пирязева

У жителей региона по-прежнему есть возможность обратиться в банк в случае трудностей с погашением кредитов. Потребитель может оформить кредитные каникулы или запросить пересмотр договора по программе банка. С января по сентябрь года банки провели реструктуризацию кредитов по собственным программам на 5,7 млрд рублей. Было одобрено более 16600 заявлений клиентов.

Чаще всего туляки просили о реструктуризации при выплате потребительских кредитов (90% всех обращений). Также банки предоставили заемщикам кредитные каникулы по 838 договорам на 109,5 млн рублей. Реже всего кредиторам поступают обращения по ипотечным каникулам – отсрочку в платежах одобрили по 20 договорам на 69,2 млн рублей.

– Как показывает опыт, у ипотечных заемщиков достаточно высокая исполнительская дисциплина. Об этом говорит и традиционно низкая доля просроченной задолженности по ипотечному портфелю банков. Ведь прежде, чем оформить ипотеку, человек оценивает свое финансовое положение, взвешивает риски и старается аккуратно вносить платежи. Такой подход полезен при любых финансовых операциях, —отметил заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.