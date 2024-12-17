Госавтоинспекция предупреждает туляков об ухудшении погоды

Это может повлечь за собой осложнение дорожно-транспортной обстановки. Помните: ухудшения погодных условий связаны с рядом сложностей и любая дорожная ошибка водителя может привести к трагедии.
При выпадение осадков водителям следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.
Особо опасными для автолюбителей станут дороги вне населенных пунктов. Стоит быть особенно внимательными в местах возможного появления пешеходов: перед переходами, остановками транспорта и перекрестками.
Пешеходы же обязаны переходить проезжую часть дороги только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.
Экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в сложную ситуацию. Обращайтесь по телефонам:
- ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Туле: 32-95-40, 32-95-42,
- ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54,
- Для связи через Telegram: +7(999)374-36-13,
- Телефон Telegram «Сообщи о гололеде»: +7(999)374-05-98.