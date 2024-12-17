Госавтоинспекция предупреждает туляков об ухудшении погоды

Фото Алексея Пирязева

Согласно прогнозу Тульского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки ожидается снег и гололедица на дорогах.

Это может повлечь за собой осложнение дорожно-транспортной обстановки. Помните: ухудшения погодных условий связаны с рядом сложностей и любая дорожная ошибка водителя может привести к трагедии.

При выпадение осадков водителям следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.

Особо опасными для автолюбителей станут дороги вне населенных пунктов. Стоит быть особенно внимательными в местах возможного появления пешеходов: перед переходами, остановками транспорта и перекрестками.

Пешеходы же обязаны переходить проезжую часть дороги только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.

Экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в сложную ситуацию. Обращайтесь по телефонам: