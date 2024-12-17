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Госавтоинспекция предупреждает туляков об ухудшении погоды
Фото Алексея Пирязева

Госавтоинспекция предупреждает туляков об ухудшении погоды

Согласно прогнозу Тульского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки ожидается снег и гололедица на дорогах.

Это может повлечь за собой осложнение дорожно-транспортной обстановки. Помните: ухудшения погодных условий связаны с рядом сложностей и любая дорожная ошибка водителя может привести к трагедии. 

При выпадение осадков водителям следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.

Особо опасными для автолюбителей станут дороги вне населенных пунктов. Стоит быть особенно внимательными в местах возможного появления пешеходов: перед переходами, остановками транспорта и перекрестками. 

Пешеходы же обязаны переходить проезжую часть дороги только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.

Экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в сложную ситуацию. Обращайтесь по телефонам:

  • ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Туле: 32-95-40, 32-95-42,
  • ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54,
  • Для связи через Telegram: +7(999)374-36-13,
  • Телефон Telegram «Сообщи о гололеде»: +7(999)374-05-98.

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