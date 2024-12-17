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В Туле на конкурсной основе выберут главу администрации: начался приём документов

В Туле на конкурсной основе выберут главу администрации: начался приём документов

Одно из условий участия в отборе – наличие не менее 4 лет стажа муниципальной службы и годность по состоянию здоровья.

В Туле стартовал приём документов от кандидатов, желающих поучаствовать в конкурсе на замещение должности главы администрации города. Срок действия полномочий Ильи Беспалова на этом посту истекает 15 января.

Принять участие в отборе может любой гражданин России в возрасте от 18 до 65 лет, имеющий высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры, а также стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности (направлению подготовки) не менее четырех лет.

Претендент должен в течение 5 дней, начиная с 17 декабря, лично предоставить в конкурсную комиссию пакет документов: заявление, анкету, паспорт, трудовую книжку, документы об образовании.

Кроме того, потребуется медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы, сведения о доходах и имуществе (своих, супруги/супруга и несовершеннолетних детей), а также согласие на оформление допуска к гостайне.

Подробный перечень требований и все необходимые контакты можно найти здесь.

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