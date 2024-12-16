В Туле супругов Куликовых поздравили с 60-летием свадьбы

Фото: комитет по делам ЗАГС в Тульской области.

Валерий Павлович и Александра Васильевна поженились в 1964 году.

14 декабря во Дворце бракосочетания города Тулы чествовали бриллиантовых юбиляров супружеской жизни Валерия Павловича и Александры Васильевны Куликовых. Об этом сообщает комитет по делам ЗАГС в Тульской области.

Валерий Павлович работал на машиностроительном заводе наладчиком фрезерных, токарных, шлифовальных, резьбонакатных станков и сверлильных автоматов. Награждён грамотой за долгий добросовестный труд и званием «Ударник коммунистического труда».

Александра Васильевна трудилась в строительном управлении каменщиком. Имеет множество наград: звание «Ударник коммунистического труда», «Ветеран труда», награждена грамотой за добросовестный труд, является трёхкратным победителем социалистических соревнований, занесена в книгу почёта города Алексина.

У юбиляров есть дочь Марина, внучка Анастасия и правнучка Дарья.