В Тульской области отремонтировали порядка 17 км туристических маршрутов

Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году отремонтированы дороги, ведущие к туристическим местам.

Самыми протяженными стали дороги, ведущие к музею-заповеднику «Куликово поле».

Первым отремонтированным объектом стала дорога регионального значения Кимовск — Новольвовск. Она связывает Тульскую область с соседней Рязанской и является частью опорной сети региона, востребованной у туристов. Протяженность участка, где был выполнен ремонт, составила более 3 км. Работы включали в себя не только восстановление асфальтобетонного покрытия, но и укрепление обочин. Дополнительно были обустроены остановочные пункты.

Также был отремонтирован участок дороги Кимовск — Епифань — Куликово поле — Кресты в Кимовском районе протяженностью более 3 км. Было заменено дорожное полотно. Для удобства жителей выполнен ремонт остановочных площадок.

На автомобильной дороге Богородицк — Товарковский — Куркино в Богородицком районе отремонтирован участок протяженностью более 10,5 км. Эта автодорога входит в состав туристического маршрута «История быта и Первое ратное поле», ведущего к музею-заповеднику «Куликово поле». Она обеспечивает выезд на федеральную дорогу М-4 «Дон» и является одним из направлений в сторону Липецкой области.

По отремонтированному участку школьный автобус подвозит детей из села Товарково в школу в поселке Товарковском.

Работы проводились комплексно: обновлено дорожное покрытие, укреплены обочины, заменены знаки, нанесена дорожная разметка, обновлены остановочные площадки.

По словам заместителя председателя правительства — министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родиона Дудника, в 2025 году в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет приведен в надлежащее состояние участок дороги Богородицк — Епифань, который обеспечит доступный и удобный проезд к музею-заповеднику «Куликово поле».

— Качественная транспортная инфраструктура оказывает весомое влияние на развитие туристической отрасли в нашей стране, в том числе в Тульской области. Обновлению дорожно-транспортной инфраструктуры в местах притяжения туристов уделяется большое внимание с самого начала нацпроекта БКД. Комфортная, отвечающая всем требованиям безопасности дорога — главная составляющая любого туристического маршрута, — отметил Родион Дудник.