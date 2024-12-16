2025 год начнется с самого большого Солнца

Фото Алексея Пирязева.

Это астрономическое событие ждет нас в январе.

2025 год начнется с интересных астрономических событий. Это новогодний звездопад Квадрантиды, самое большое Солнце года и противостояние Марса. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

Самые главные события в январе 2025 года:

3 января — пик новогоднего звездопада Квадрантиды. Наблюдаем в ночь на 4 января и до рассвета над восточным горизонтом. Ожидается до 120 метеоров в час.

4 января — Земля в перигелии, на самом близком расстоянии от Солнца, это позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в 2025 году.

16 января — противостояние Марса. Наилучшие условия для наблюдения Красной планеты.

В целом же главными астрономическими событиями 2025 года будут затмения. Два частных солнечных ожидаются 29 марта и 21 сентября и два полных лунных — 14 марта и 7 сентября.

Самые крупные полнолуния года будут 5 ноября (Суперлуние) и 5 декабря.